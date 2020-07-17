Hakaret edilen kadını savunan genç dövülerek öldürüldü

Bursa'da bir kadına hakaret eden gruba engel olmaya çalışan 17 yaşındaki Hamza Ajan , dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Hamza Ajan ve taciz edilen kadının Suriyeli oldukları öğrenildi.

Duvar'ın haberine göre, 15 Temmuz'da Gürsu ilçesi, İstiklal Mahallesi’nde pazarcılık yapan 17 yaşındaki Hamza Ajan, bir grup tarafından hakaret edilen bir kadını savunmaya çalıştı. Ancak Ajan, kadını hakaretlerle taciz eden 4 kişinin saldırısına uğradı ve şiddetli şekilde dövüldü. Darp edildikten sonra fenalaşan Ajan yere yığıldı.

Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne götürülen Ajan, buradaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olayın yaşandığı gece saat 03.00 civarında hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin tahkikatı sürdüren Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığını belirledikleri ve pazarcılık yapan şüpheli M.S. (15) ile kardeşi M.S.’yi gözaltına aldı.