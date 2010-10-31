Hakaret dolu mektuplar için 15 yıl daha tutuklu

T24 - ABD’de sevgilisini öldürmekten 30 yıldır hapiste yatan Fikri Bayramoğlu’nun şartlı tahliye isteği “Hakaret ve öfke dolu mektuplar yazdığı” gerekçesiyle 15 yıl daha reddedildi. Bayramoğlu’nun tahliye umutları 2025’e kaldı.

1973 yılında, 29 yaşındayken ABD’li sevgilisini öldürdükten sonra en az 15 yılının hiçbir durumda affedilmemesi kaydıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Fikri Bayramoğlu, 1985’ten beri şartlı salıverme hakkından yararlanmak üzere başvuruda bulunuyordu. Cinayetin üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen salıverilmeyen Bayramoğlu’na, 12 Ekim’de yapılan son tahliye toplantısından da kötü haber geldi.



Chuckawalla’da yatmaya devam

1973 yılında, taksi şoförlüğü yaptığı İstanbul’dan ayrılarak, ablasının yanına, California’ya yerleşen Bayramoğlu, 19 yaşındaki sevgilisi Tracy Lee Jones’u, kendisini terk etmek istemesi üzerine tabanca ile öldürmüş. Cinayetin ardından bir de intihara teşebbüs eden Fikri Bayramoğlu, çıkarıldığı mahkemede ikinci derece cinayet nedeniyle hüküm giymiş ve California’daki Chuckawalla Eyalet Cezaevi’ne gönderilmişti. Türkiye’ye iadesi de, Türk makamlarının “Türkiye’de çıkan aflardan dolayı yasalar gereği serbest kalacak” cevabı üzerine ABD makamları tarafından “Fikri, içindeki öfkesi ile tehlikeli olabilir” gerekçesiyle reddedilmişti.



Tahliye Komitesi’nden ‘Displinli ol’ mektubu

Cezaevindeki birinci yılını doldurmasına yakın, koğuşundaki dolabının altında bıçak bulunan Bayramoğlu, ilerleyen yıllarda da sık sık bu tür ufak çaplı suçlar işlediğinden, demir parmaklıkların öte yanına bir türlü geçememişti. Son kararda da tahliye komitesi, Bayramoğlu’na disiplinli olmasını, kendi kendine yetmeyi ve bir meslek öğrenmeyi tavsiye etti. Bir sonraki duruşma, Fikri Bayramoğlu’nun 81 yaşında olacağı 12 Ekim 2025’te yapılacak.



‘Şeytan Amerika’lı mektup

Fikri Bayramoğlu tahliye umutları tükenince Bülent Arınç’tan Barack Obama’ya kadar birçok kişiye cezaevinden öfke dolu mektup göndermişti. George W. Bush’a gönderdiği mektupta “Şeytan Amerika” deyip küfredince salıverilmesi zorlaştı.



