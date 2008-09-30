Hakan'a teklif: Gel başkan adayımız ol'



Hakan Şükür'ün futboldan koptuğu, yerel seçimlerde siyasete atılacağı ve kendisine Bakırköy Belediye Başkanlığı önerildiği konuşuluyor







Akşam gazetesinden Alaattin Metin'in haberine göre Galatasaray’dan ayrılış şeklini içine sindiremeyen Şükür, ne Konyaspor’dan ne de Dubai’den gelen teklife cevap verdi. Kulislerde futboldan koptuğu, yerel seçimlerde siyasete atılacağı ve kendisine Bakırköy Belediye Başkanlığı önerildiği konuşuluyor



Hakan Şükür, Galatasaray’dan ayrılış şeklini, sembolü olduğu kulübünden koparılışını içine sindiremedi..



Bir yıl daha futbol oynayıp, kendisine yakışır şekilde futboldan ayrılmayı düşünüyordu.



Olmadı.



Konyaspor, transfer teklif etti. Israrla “Gel bizde oyna” dedi. Gönlü Türkiye’de “Galatasaray dışında başka bir takımda oynamayı” istemediği için kabul etmedi. Belki “Yurtdışına, Dubai’ye giderim” dedi.



Ama oraya da gitmedi.



Ligler başladı, takımlar hazırlık dönemi geçirdi, futbolcular form grafiklerini yükselti. Hakan Şükür ise 3 aydır hiç idman yapmadı.



Yani yıllardır çalışan demir, otura otura pas tuttu..



Bu durumda Hakan Şükür sessiz sedasız futbolu mu bıraktı!



Dost meclisinde bunları konuşurken, hem Hakan Şükür’e hem de Şükür Ailesi’ne yakın olan bir kişi, politikayı düşündüğünü, yerel seçimlerde İstanbul’un büyük bir ilçesinden belediye başkanlığı teklif edildiğini söyledi.



Sonra politika ve spor kulislerinde konuşulanları duydum.



Yerel seçimlerde yüzde 50 oy barajını aşmak isteyen ve daha önce kaybettiği belediye başkanlıklarını bu seçimde kazanmak isteyen AKP kurmayları, Hakan Şükür ile görüşerek, Bakırköy Belediye Başkanlığı’nı teklif etmişler. “Gel bizim partimizde Bakırköy’e belediye başkanı ol” demişler.



Şu andaki Bakırköy belediye başkanı CHP’li ve Galatasaraylı eski yönetici Ateş Ünal Erzen. Tekrar aday olur mu veya partisi aday gösterir mi bilinmez ama Şükür AKP’nin teklifini kabul ederse seçimlerde iki Galatasaraylı iki ayrı partiden yarışacak demektir.



