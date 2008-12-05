Hakan ve Kemal Uzan için yakalama kararı

İmar Bankası ile ilgili kararlar hakkında e-posta yoluyla haberleştikleri iddiasıyla eski BDDK üyesi Kemal Çevik ve eski Uzan Grubu yöneticisi Enis Zaimoğlu ile birlikte yargılanan Hakan ve Kemal Uzan'ın, mahkemede ifade vermek üzere yakalanmaları için karar çıkartıldı.



Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, sanık Kemal Çevik'in avukatı Cansel Ersoy, sanık Enis Zaimoğlu'nun avukatı Saadettin Sürmen ve sanık Hakan Uzan'ın avukatı Halil Şahin Dost katıldı.



Yargıç Tayyar Köksal, sanıklar Kemal Uzan ve Hakan Uzan'ın adreslerinin bulunamadığına ilişkin müzekkere cevaplarının mahkemeye ulaştığını söyledi.

Hakan Uzan'ın avukatı Halil Şahin Dost, bu aşamada bir diyeceklerinin bulunmadığını belirterek, daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi.

Avukat Cansel Ersoy ise dava dosyasının ayrılmasına yönelik önceki taleplerini tekrarladıklarını kaydetti. Avukat Sadettin Sürmen de dava dosyasının ayrılmasına ilişkin taleplerini tekrar ettiklerini belirtti. Yargıç Köksal, dava dosyasının kapsamı ve davanın niteliğine göre

dosyanın ayrılmasına yer olmadığına karar verdi.

Sanıklar Kemal Uzan ve Hakan Uzan'ın savunmalarının alınması için bu

kişiler hakkında yakalama çıkarılmasına karar veren Köksal, duruşmayı erteledi.



Dava konusu



Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi, eski BDDK üyesi Kemal Çevik'in "görevi kötüye kullanmak", diğer sanıklar Kemal ve Hakan Uzan ile Enis Zaimoğlu'nun da "görevi kötüye kullanmaya iştirak" suçlarından beraatlerine karar vermişti.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise "bazı sanıkların sorgusu yapılmadan kanıt takdiri suretiyle beraat kararı verilemeyeceği" gerekçesiyle söz konusu mahkeme kararını bozmuştu.

Yargıtay kararında, "mahkemece, somut olayda uygulama koşulları bulunmadığı gözetilmeden, sanıklar Kemal Uzan ve Murat Hakan Uzan'ın savunmalarının yöntemince saptanıp, toplanacak bütün kanıtların birlikte değerlendirilmesi gerekirken eksik soruşturma sonucu hüküm kurulduğu" kaydedilmişti.