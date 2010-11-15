Hakan Ünsal: Yönetim derhal istifa etmeli

T24 - Galatasaray kötü başladığı sezonu kötü devam ettiriyor. Manisaspor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası taraftar yönetimi istifaya davet ederken Hürriyet gazetesi yazarı Hakan Ünsal, "G.Saray’ın şampiyonluk şansı bu hafta itibariyle tamamen bitmiştir. G.Saray’ı düştüğü bu durumdan kurtaracak tek yol, olağanüstü kongredir. Bu ya yeni yönetim olur ya da güven oyu almış taze bir yönetim olur" dedi.

Hakan Ünsal'ın Hürriyet gazetesinde "Vah Galatasaray vah" başlığıyla yayımlanan (15 Kasım 2010) yazısı şöyle:



Vah Galatasaray vah

Galatasaray maçı kazanmaya hazırlık yapmıştı ama asıl hazırlığı “intikam soğuk yenilen yemektir” tadında yapan Hikmet Karaman yapmıştı.

G.Saray’ın hoca aradığı dönemde teklif götürüp, vazgeçtiği tecrübeli teknik adam, bunun acısını çıkartmayı elbette istiyordu. Maçın neredeyse tamamının Hikmet Hoca’nın istediği şekilde geçtiğini de gördük.

G.Saray, son yıllarda bir çok özelliğini kaybetti. Bunlardan biri de Ali Sami Yen’de maça ilk 15-20 dakika baskılı başlayıp, rakibi boğmaktı. Şimdiki G.Saray, bunu ancak 5 dakika ve etkisi düşük düzeyde yapmaya çalışıyor. Zaten bu baskıyı kırmak için de, iki pas yetiyor.

Murat Erdoğan’ın sakin ve panik yapmadan takımını yönlendiren oyunu, G.Saray’ın ilk yarıyı ve maçı mağlup bitirmesinin ana sebebiydi. Cana, Ayhan ve Sabri gibi koşan, top kazanan oyunculara rağmen G.Saray’ın oyunu kontrolüne alamaması enteresan gelebilir. Öyle ya topla oynama özelliğin yoksa ya da azsa, en azından daha çok kazanman lazım. Ama devir değişti. Sadece koşan adamla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor, takımlar artık. O yüzden koşan değil de, koşturan olmadığın sürece mahkumsun kaybetmeye. Hagi, istediği kadar müdahale edip, oyuncuların yerini değiştirsin, hatta oyuncuları değiştirsin, bu form durumu ile hiçbir şey yapamaz. Pino, sahada yok. Kewell, çok etkisiz. Elano, kötü. Cana, etliye sütlüye karışmaz. Ayhan, düşüşte. Servet de hatalar yapmaya başlayınca, herkes Sabri’nin ayaklarına bakar hale geliyor. Zaten iş buraya gelmişse G.Saray’ın hali vahim demektir.



Şampiyonluk şansı bitti



Manisa maçının teyit ettiği bir gerçek; G.Saray’ın deplasman takımı olduğu. Kendi sahasında kazanmaya mecbur oynayınca her şey ortaya çıkıyor;

Oyunu kontrol edemiyorsun çünkü, Ali Sami Yen’de “önce savunma” diyemezsin.

Ofansif oyun düşüncesi, rakibe geniş alan verince, rakibi ve topu kontrol edemezsin.

Yetenekli ayaklar formsuz olunca, savunma silahını rakibe verirsin.

Ben Beşiktaş derbisinin her iki takımın ya da birinin şampiyonluk yarışına veda edeceği bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. G.Saray’ın şampiyonluk şansı bu hafta itibariyle tamamen bitmiştir. G.Saray’ı düştüğü bu durumdan kurtaracak tek yol, olağanüstü kongredir. Bu ya yeni yönetim olur ya da güven oyu almış taze bir yönetim olur.



BEĞENDİM

Lakabı “ceset” olan ama takımına hayat veren Murat Erdoğan’ı.

BEĞENMEDİM

Galatasaray’ın hem de Ali Sami Yen’de pozisyona bile giremeden kaybeden oyununu.

DİKKAT

Şampiyonluk gitti, yönetimi tebrik ediyorum.

