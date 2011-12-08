Hakan Ünsal: Kocaman bir hata

T24 - Türkiye Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını Hürriyet gazetesi yazarı Hakan Ünsal ve Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar yorumladı.



İşte Ahmet Çakar'ın ve Hakan Ünsal'ın o yazıları:



Ahmet Çakar - Sabah



Önce şunu söyleyelim ki Aykut Kocaman'ın ilk yarıdaki kadro yanlışı tarihi farkı yaratabilirdi. Sormak lazım; Alex şimdiye kadar kaç maçta ileri uçta tek adam olarak oynadı? Alex'in en iyi yeri en verimli olduğu yerdir; yani forvet arkası.



Fenerbahçe maça tuhaf bir sistemle çıktı ve az kalsın darmadağın oluyordu. Futbol olarak bu yarıda sürklase oldular. Kaleci Volkan'ın kurtarışları olmasa ya da Galatasaraylı forvetlerin vuruş becerisi biraz daha yüksek olsa maç bu yarıda 4'e, 5'e gidebilirdi. Fenerbahçe'yi uzun bir aradan sonra bu kadar kötü görmek insanı şaşırtıyor. Orta sahada sürekli top kayıpları... Markaj yok, adam kovalama yok. Defansif anlamda güçlü olduğunu düşündüğümüz sol kanat yani Ziegler ve Caner tamamen bitmiş. Bilica adeta plajdan çıkmış gelmiş ve forma giymiş gibi oynadı. İnanın oraya amatör kümeden bir stoper koysanız takımına bu kadar zarar vermezdi. Tablo böyle olunca da Galatasaray esti gürledi. İlk 20 dakikada neredeyse 5 net gol pozisyonları var. Sağdan geldiler, soldan geldiler, şut çektiler ama Fenerbahçe sadece seyretti. Elmander bile neredeyse yaratıcı bir orta saha oyuncusu gibi gol pası verdi. Bu yarıda Fenerbahçe'nin en dirençli futbolcusu Yobo diyecektik ki onun da Eboue'nin attığı goldeki hatasına bakın. İlk yarıdaki iki gol bütün kozları Galatasaray'a geçirdi. Daha dengeli oynadılar. İkinci yarıda Fenerbahçe eski sistemine döndü. Semih en ileri alındı ve Alex de onun arkasına. Aslında sistemde öze dönmek Fenerbahçe'yi biraz kıpırdattı da... 2-1'i bulsalar acaba mı diyeceklerdi ama Melo ile Galatasaray'ın üçüncü golü gelince her şey bitiverdi. O goldeki korner atışında Bilica rakibe bakacağına Caner'i kontrol etmekle meşgul! Dün geceki performansları kıyasladığımızda bence Fenerbahçe 3-1'e çok sevinmeli.

Aydınus mükemmeldi



Sahada çok başarılı isimler vardı. Bence Fırat Aydınus da bunların başında gelir. Derbiye kolay diyebilirsiniz ama ben de Fırat'a mükemmel yönetti demek zorundayım. İkinci golde Elmander'in Bilica'dan topu kapışında faul yok. Volkan'ın Baros'a yaptığı harekette de penaltı yok. Yardımcısının bayrağı kaldırıp indirdiği pozisyonda da ofsayt çalmakta haklıydı.



Dakika 10

Bu pozisyonda Volkan, Baros'tan önce davranıp doğrudan topa vuruyor. Aydınus'un devam kararı doğru.



Dakika 41

Elmander'in bu hamlesinde faul yok. Bilica dengesi bozulunca kendisini yere atıp,faul bekliyor. Ama bu devam kararı da doğru...



Dakika 35

Yardımcı hakem Alex'in bu pozisyonuna önce ofsayt, sonra da devam dedi. Ama Aydınus doğruyu yapıp, ofsaytı verdi.

Fatih Terim farkı

Galatasaray’ın maça başlangıcındaki isteği, baskısı ve presi Fenerbahçe’nin sahasında mahkum olmasını ve rakibinin üstünlüğünü kabul etmesine sebep oldu.

Elmander maçın yıldızıydı ve harika oynadı. Sürpriz Emre Çolak’da böyle bir maçta gösterdiği performansla takdiri hak etti. Aslında Galatasaray’da bütün oyuncular vasat bile diyemeyeceğimiz kadar çok iyi oynadı.





Galatasaray bu maçla uzun zamandır ligde yaşadığı kötü günleri ve yılları geride bıraktığı bir milat olan derbi kazandı. Yepyeni hatta ‘’Toplama kadro’’ diye tabir edebileceğimiz bir takım olmasına rağmen bu kadar kısa sürede gelinen nokta ileride Galatasaray’ın neler yapabileceğini ortaya koyuyor.





Fatih hocanın bir takım üzerindeki etkisinin ne ya da nasıl olacağının en büyük kanıtı Fenerbahçe derbisidir. Oyunculardaki hırs, istek ve özellikle motivasyonun Fatih Terim ürünü olduğu bir gerçek. Zaten Galatasaray’daki bu kadar kozmopolit kadroyu bir arada tutabilecek tek kişi Fatih Terim’di. Ortaya çıkan sonuç şu.





Daha iyileri gelir



Doğru yönetim, doğru hoca ve doğru oyuncular olunca sonuç daha çabuk ve etkili alınıyor.

Bu daha işin birinci kısmı. Galatasaray devre arası ve devamında sezon sonu yaşacağı transferlerle gelecek yıllarda zirvenin değişmeyen takımı olacak. Bunu yaparken alınacak oyuncular en az takımdakiler kadar hatta daha iyi isimler olacak.





Kocaman bir hata



Fatih Terim önemli bir derbi için risk sayılacak bir tercih yapıp Emre’yi oynatmak suretiyle çift forvet sahaya çıkıp maç kazanma niyetini net ortaya koymuşken, diğer tarafta Aykut Kocaman önde Alex’i sağında Bienvenu’yü sahaya sürüp orta sahada kalabalık olma düşüncesi ile bir puanı ya da kaybetmemeyi düşünmüştü.





Oynadım ama böylesini görmedim



Bugüne kadar ne oynadığım ve ne de sonrasında seyrettiğim derbi maçları içinde Galatasaray’ın kendi sahasında oynadığı maçlarda Fenerbahçe’yi bu kadar sürklase ettiği, bu kadar net pozisyonlara girdiği bir karşılaşma oynamadım ve görmedim. Galatasaray girdiği pozisyonları değerlendirse tarihe geçecek bir fark olurdu. Bunu engelleyen başta Volkan ve Yobo idi.





