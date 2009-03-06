Hakan Şükür’e para cezası

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinin otoparkında tartıştığı kadını darp ettiği iddiasıyla yargılanan Hakan Şükür, 600 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın geri bırakılmasına hükmetti.





Bakırköy 3. Sulh Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Hakan Şükür ve müşteki Sevinç Parlak duruşmaya gelmedi.



Duruşmada söz alan Sevinç Parlak'ın avukatı Yusuf Çiftçi, müvekkilinin Şükür tarafından darp edildiğini ileri sürerek, darp edildiğini raporla belgeleyen Parlak'ın, kendi kendisini darp etmesinin mümkün olmadığını söyledi.



Hakan Şükür'ün avukatı Özgür Şahin ise bilirkişi raporu ve tanık beyanlarının darp olayının gerçekleşmediğini gösterdiğini savunarak, davacının raporu, olaydan 24 saat sonra aldığını iddia etti.



Mahkeme, sanık Hakan Şükür'ün, "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği için bu suçlardan beraatına karar verdi.



Şükür'ün "kasten yaralama" suçunu işlediğine hükmeden mahkeme, meydana gelen zararın ağırlığını göz önüne alarak Şükür'ü 20 gün adli para cezasına çarptırdı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği ve sanık Şükür'ün sabıkasız olmasını dikkate alan mahkeme, cezada önce 4'te 1, daha sonra 6'da 1 oranında indirim yaparak 12 gün adli para cezasına düşürdü.



Mahkeme, cezanın günlüğünün 50 TL'den hesaplanmasına, Şükür'ün toplam 600 TL para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme, cezanın "geri bırakılmasına" hükmetti.



Hakan Şükür'ün 5 yıl içinde kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmaması durumunda, verilen cezanın sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmaması kararlaştırıldı.





