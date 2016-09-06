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Hakan Şükür’e ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Şükür hakkında darbe girişiminden sonra yakalama kararı çıkarılmıştı

06 Eylül 2016 20:02

15 Temmuz darbe girişimi sonrası hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür hakkında "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hürriyet’in haberine göre,  Psikolojik Danışman İsmail Loyan'ın kendisine yönelik Twitter üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla ABD'de yaşayan Hakan Şükür hakkında yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Loyan'ın 24 Kasım 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Hakan Şükür adlı kullanıcının Atatürk'le ilgili bir paylaşımını görmesi üzerine yorum yaptığı, bunun üzerine şüpheli Şükür'ün de müştekiye hitaben onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde ileti göndererek hakaret suçunu işlediği belirtildi.

İddianamede, Şükür'ün söz konusu suçla ilgili ifadesinin alınması için tüm adreslerinden arandığı ancak mevcut adreslerinde bulunamadığı için ifadesinin alınamadığı belirtilerek, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği 33. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şükür'ün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. 

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