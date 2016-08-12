Hakan Şükür'e gözaltı kararı



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişimi soruşturması kapsamında eski milli futbolcu Hakan Şükür ve babası Selmet Şükür hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılık aynı zamanda Gülen cemaatine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle Şükür'lerin mal varlıklarına el konulmasını da kararlaştırdı. Tutuklama kararında, ABD'de yaşayan 44 yaşındaki Hakan Şükür'ün ‘silahlı terör örgüt üyesi' olduğuna yer verildi. İhbar üzerine harekete geçen polis Hakan Şükür'ün babasını Cuma namazını kıldığı Adapazarı'ndaki caminin çıkışında gözaltına alındı.

Eski AKP Milletvekili Hakan Şükür 17 yıldır ABD'de yaşayan vaiz Fetullah Gülen'e olan sempatisini gizlememekteydi ve haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gıyaben yargılanmıştı. Futbolculuk yıllarında Türkiye'nin en sevilen futbolcuları arasında adı geçen Hakan Şükür 2013 yılında AKP'den istifa etmişti. Şükür ailesinin el konulması kararı çıkartılan mal varlıklarının değerinin yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.