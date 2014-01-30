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Hakan Şükür'den Takvim'e: Bu tetikçi gazetenin sahibi değil miydi...

Takvim Gazetesi'nin bugün Hakan Şükür'le ilgili olarak manşetten verdiği 'Şükür mesajı - Pensilvanya'dan mesajınız var abiler'' haberine, Hakan Şükür'den cevap geldi

30 Ocak 2014 16:09

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası Fethullah Gülen cemaati aleyhinde yaptığı haberlerle gündeme gelen Takvim gazetesi, bugün de Hakan Şükür ile ilgili bir haber yayınladı. Habere göre ABD'de Gülen'le görüşen Şükür, getirdiği özel talimatları iş adamlarına iletiyor. Takip ettikleri Şükür'ün bir AVM çıkışı fotoğraflarını çeken ve bunu özel talimatları iş adamlarına götürmenin delili olarak gösteren gazetenin bu haberine "Bu tetikci gazetenin sahibi değil miydi; 'biz bu milletin...' diye küfreden. Elhamdülillah; küfreden değil, şükreden olduk' diyen Şükür, yapılan bu yalan haberle avukatlarının ilgileneceğini belirtti.

Hakan Şükür Takvim Gazetesi 'nin haberiyle ilgili olarak Twitter hesabından yayımladığı mesajlarda, haberde geçen "Pensilvanya'dan talimat ifadesinin habercilikle bağdaşmadığını ve şaibeli bir gazetenin haberine itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. "Bu arada iş adamlarına talimat vermeyi siz çok iyi bilirsiniz... Hemde tansiyon hoplatanından...)" diyen Şükür, "arkadaşlar lütfen Bulvar gazetesinin iddiasının neyini ciddiye alayım" ifadelerini kullandı.

İşte Hakan Şükür'ün o tweetleri:

 

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