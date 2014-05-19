Hakan Şükür'den Soma tepkisi: Örte örte, öre öre, vura vura...

AKP'den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür Soma faciası sonrası yaşanan gelişmelere Twitter üzerinden tepki göstererek, “Önce vicdanlara, sonra Soma’ya duvar ördüler" dedi.

Soma Kömür İşletmeleri Maden Ocağı, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından dün sabah itibarıyla görevliler dışında tümüyle boşaltıldı. 301 kişinin ölümüne sebep olan maden ocağının iki ana kapısı tuğlalarla örülerek kapatıldı.

Hakan Şükür, Twitter hesabından fotoğrafı paylaşarak, “Önce vicdanlara, sonra Soma’ya duvar ördüler. Örte örte, öre öre, vura vura. Halkına karşı bir zihniyet ama nereye kadar?” diyerek tepki gösterdi.

Hakan Şükür'ün Twitter hesabından yayımladığı mesaj şöyle: