-Hakan Şükür'den milli birlik çağrısı TBMM (A.A) - 12.10.2011 - AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Türkiye'nin play-off'a kalmasını değerlendirirken milli birlik çağrısında bulundu. Şükür, Mecliste AA muhabirinin, dün akşam Almanya'nın Belçika karşısında 3-1 gelmesinin ardından Türkiye'nin de Azerbaycan'ı 1-0 yenerek play-off'a kalmasıyla ilgili sorularını yanıtlarken şunları söyledi: ''Sonuç bizim kısmetimizmiş. Almanya görevini yaptı. Spordaki her başarı kendi başarınızdır. Onlar da onun için oynadı. Bize yarayan tarafına baktığınızda, bizim bir evladımız (Mesut Özil) bize bir katkı sağlamış oldu. Onun için de mutluyuz, ülkemiz adına da mutluyuz. Rakiplere baktığımızda zor rakipler. Bizde de bir ivme var, düzgün gidiş... Oturacak inşallah. Sayın Hiddink de böyle bir söylemde bulundu. Bu da oyuncular üzerinde büyük bir moral olacaktır. Play-off maçları ülkenin bütünlük kazanması gereken maçlar. Ben çok oynadım bu maçları. Orada bir birlik sağlanırsa, medyasıyla siyasetçisiyle... Bu birlik sağlanırsa arkadaşlarımız gereğini yapacaktır. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah. Orada olmak bizim için, Türkiye'nin yükselen çıtası için çok önemli olacaktır.'' Şükür, bir gazetecinin, Milli Takım eski teknik direktörlerinden Mustafa Denizli'nin ''İçimizdeki İrlandalılar'' söyleminden hareketle , ''Play-off'ta İrlandalılar da rakibimiz. İçimizdeki İrlandalılar için ne diyeceksiniz?'' sorusuna ''Artık dünya küçüldü'' karşılığını verdi.