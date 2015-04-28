Hakan Şükür'den Deniz Gezmiş'li tweet!

Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür Twitter hesabından Deniz Gezmiş'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Fettullah Gülen Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile tutuklanan eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu çoğu polis 63 kişiyle ilgili verilen tahliye karara dair paylaşımlarda bulundu.

Hakan Şükür'ün, 68 kuşağı öğrenci liderlerinden, devrimci Deniz Gezmiş'in duruşmadaki fotoğrafını kullandığı tweet'i şu şekilde: