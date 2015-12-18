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Hakan Şükür’den “Amerika’ya kaçtı” iddiasına cevap

"Bir gazete haftalardır benim tweet hesabımdan paylaştığım bu bilgileri görmemiş..."

Fotoğraf: Arşiv

18 Aralık 2015 12:05

Bir dönemin futbol dünyasına damga vuran ve Fethullah Gülen Cemaatine yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür'ün her şeyini satıp Amerika'ya yerleştiği iddiasına Twitter’dan, “spor akademisi açma projemle ilgili çalışmak ve İngilizce öğrenmek için buradayım” açıklamasını yaptı.

Eski futbolcu ve eski AK Parti Milletvekili Hakan Şükür'ün Gülen cemaatiyle ilgili soruşturmaya dahil olmaktan çekindiği için Türkiye’yi terk ettiği öne sürülmüştü. Şükür twitter üzerinden iddialarına yanıt verdi.

Hakan Şükür’ün paylaştığı mesajlar şöyle:

1- "Bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğim" demişim sözde bunu haber yapmışlar ;) 

2- Defalarca tweet adresimden yurt dışında olduğumu, kendi alanım olan spor akademisi projem ve ingilizce Öğrenmek için çalıştığımı yazdım. 

3- Öyleki Enes Kanter'in daveti üzerine NBA da maçlarını izlediğimi belirttim oradan resimlerimi yayımladım. 

4- Ama bir gazete haftalardır benim tweet hesabımdan paylaştığım bu bilgileri görmemiş ;) Sözde atlatma haber yapmış. Komik bile değilsiniz.

 5- Uzun süredir hayalim olan alanım ile ilgili spor akademisi projemi yurtdışında olgunlaşması için yatırım ve bilgi alt yapısı daha müsait. 

6- Türkiye benim ülkem dönmemek ne demek?! Ülkeyi kısır döngüye mahkum edenlerin aksine nerde olursa olsun üretmeye devam etmek doğru olan. 

7- Bu arada bu söylediğim akademi ve alanım ile ilgili projeme destek verecek ayrıca gazete, tv veya bir kulüp (tabi cesaret ederlerse) iş teklif ederse dil eğitimimi tamamlayıp hemen gelirim ;)

 

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