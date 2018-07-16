Hakan Şükür'den 15 Temmuz mesajı

Darbe girişimi ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan eski AKP milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür, 15 Temmuz’un ikinci yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Şükür, mesajında “15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum” ifadesini kullandı.

Bir süredir ailesiyle birlikte ABD’de yaşayan ve Türkiye’de hakkında yakalama kararı bulunan Şükür, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları söyledi:

O rekor senin, Türkiye’nin değil diyen arkadaslara cevabım; göğsünde ay yıldız varken yapılan her iş ülkemindir. Bunu nasip eden Allah, ülkemizi, milletimizi korusun... Bu vesile ile 15 Temmuz Şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum.”