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Hakan Şükür yorumculuktan 750 bin lira alacak

AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün hobisinden kazandığı aylık, milletvekili maaşını 13'e katladı.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - AKP İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, yorumculuğu hobi olarak yaptığını açıkladı. Başka bir ticari kaynağının bulunmadığını söyleyen Şükür'ün hobisinden kazandığı aylık, milletvekili maaşını 13'e katladı.


Hakan Şükür'den yine çok tartışılacak bir açıklama geldi!..


Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, tartışma konusu olan futbol yorumculuğu yapmasıyla ilgili olarak, "En iyi bildiğim işi hobi olarak, zevk olarak yapıyorum. Başka bir ticari kaynağım yok" açıklamasını yaptı.


Gazeteport'un haberine göre, yıllarca Galatasaray'ın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Hakan Şükür'ün, Lig TV'yle aylık 150 bin liraya el sıkıştığı öğrenildi. 5 ay yorumculuk yapacak olan Şükür, 'hobim' dediği yorumculuktan sezon sonuna kadar 750 bin lira kazanacak.


Milletvekili maaşının 11 bin 500 lira olduğu düşünüldüğünde, Hakan Şükür'ün hobisinden kazandığı aylık, maaşını 13'e katlayacak.


4 yıl süreyle milletvekilliği yapacak Hakan Şükür'ün, bu sürede alacağı maaşın toplamı 552 bin lira olacak. Bu rakam bile, Hakan Şükür'ün Lig TV'den 5 ay için alacağı 'yorumculuk' ücretinin altında kalacak.


Hiçbir milletvekilinin görev yaptığı süre boyunca gerek kamudan gerekse de özel sektörden gelir elde edemeyeceği düşünüldüğünde, Hakan Şükür 'hobisinden' hatırı sayılır bir para kazanacak.


Hakan Şükür, futbolu bıraktıktan sonra iş hayatına atılmış, şu an Şike Davası kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan teknik direktör Bülent Uygun ile gıda sektörüne girerek, Ankara'da fast food restoranı açmıştı.


Fast food restoranının ardından da pek çok dev şirketin gözünü diktiği enerji sektörüne giren Şükür, yenilenebilir enerji alanında yatırıma başlamıştı.


Hakan Şükür, siyasete atılınca ticaretten çekilmişti.


Bu arada 2002 yılında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda Hakan Şükür'ün parasıyla kendi adına borsada işlemler yapan Gökhan Şükür gözaltına alınmış, yapılan yargılama sonunda 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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