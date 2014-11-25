Hakan Şükür: Yolsuzluk fezlekelerini kimse okuyamıyor

Bağımsız İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, haklarındaki yolsuzluk iddialarından dolayı istifa eden 4 bakanın fezlekelerini kimsenin okuyamadığını, dosyanın kapatıldığını ifade etti.





Bugün TV canlı yayınında konuşan Hakan Şükür gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hakan Şükür'ün açıklamaları

Hakan Şükür'ün Cemaate gönül bağı var mı?

"Bozuk sistemin içinde düzgün insanların varlığı o sistemi rahatsız eder. Bir gönülden bağlı olmak var bir de mideden bağlanmak var. Bazı insanlar bazı şeylere mideden bağlıdır. Bazıları da işte böyle gönülden bağlanır. Ben bu hareketi seviyorum. İçinde olmak farklı şey. Yurt dışındaki okulları, oradaki hizmetleri ve fedakarlıkları görünce salya sümük ağladığım anlar oldu."

'Geçmişte Papa ile fotoğrafı var diye birilerini suçladılar'

Kutsiyetpenahları diye bir tabir kullandı. Düşmanlarınızı suçladığınız şeylerin kendiniz tarafından yapılıyor olmasına bile insanların ne oluyor demesi lazım. İnsanlar bunu diyor ama artık geri dönemeyiz demeye başladılar. Diyalogtan kimseye zarar gelmez. İnancınıza güveniyorsanız diyaloga girmelisiniz zaten.

Papa'nın geliyor olması iyi bir şey. Diyalog önemlidir. Ama geçmişte "Papa ile fotoğrafları" var diye birilerini suçladılar. Erdoğan geçmişte "papaz elbisesi bile giyerim" demişti.

'Yolsuzluk fezlekelerini kimse okuyamıyor'

Yanlış yaptılarsa hukukun karşısına çıkmaları lazım. Yolsuzluk yoksa 4 bakan neden istifa ettiler? 55 imzalı bir araştırma önergesi verildi iktidar partisi tarafından. O gün bugündür fezlekeleri kimse okuyamıyor. Açılmadı bu dosyalar.

'Devamlı ihalelerde çark döndürme sevdası var'

Güç önemli bir şey. Yönetimsel anlamda her söylediğinizin kanun olması çok büyük bir güç. Bu güç de en tepeden en aşağıya kadar büyük bir devşirme var. Dışarıdan gördüğünüz ilgi geçmiş döneme göre fazlalaşıyor. Çok büyük paralar rakamlar söyleniyor.

2-3 sene ömürlü yollar yapıldı. En çok övünülen yolların bu halde olduğu ortaya çıktı. Bunu bakan söyledi. Devamlı ihalelerle bir çark döndürme sevdası var. Bunlar daha uzun ömürlü yapılabilirdi ama bu sevda yüzünden yapılmadı. Bu yollar neden 2-3 sene ömürlü olarak yapıldı. İnsanlar bunu sormalı.

'Devletin açık bıraktığı alanı PKK dolduruyor'

Bölge milletvekillerine kulak vermek lazım. Devletin açık bıraktığı alanı PKK dolduruyor deniliyor. PKK'ya biat etmeyenlerin bölgeden sürüldüğü söyleniyor. Dün de PKK bölgede vergi topluyor denildi. Bunları iktidar partisi vekilleri söylüyor. 3-5 ay önce tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet diyorduk. Seçim sonrasında tekrar bunları söyleyebilecek miyiz? Kürt kardeşlerimize bütün hakları noktasında, PKK örgütü üzerinden pazarlık yürütmenin bedelini nasıl ödeyeceğiz. Kürt vatandaşların sorunlarını çözmek zorundayız. Yasalar çerçevesinde ne verilebilir bunun düşünülmesi lazım. Müthiş bir tutarsızlık var.

Meclis'te olmayan bir partinin, BBP'nin, "çözülme süreci" diye konferansları oluyor. Ben bunları takip ediyorum. İçinde olayım veya olmayım bütün siyasi partileri takip ediyorum. Hepsinin Türkiye için bir şeyler yaptığına inanıyorum. Onları dinlemek bir şeyler öğrenmek lazım. Meclis'te eğer AKP dışında bir önerge geliyorsa mutlaka reddediliyor. Halbuki kim tarafından gelirse gelsin eğer ülkeye faydalıysa kabul edilmesi lazım.

'Ülkede yolsuzluk olurken, futbolla gündem değiştirildi'

Futbolu özleyecek bir ortam yok. Harika bir ortam olur keşke ben de içinde olsam derim. Bugün bir çok arkadaşımız dillendiremiyor ama futbol içinde olup da mutlu olan arkadaşımızın sayısı az. Futbolun da siyaset alanının eline geçtiğini düşünüyorum. Maalesef ülkemizde birinci sıraya koyduğumuz bir alan olmuştu futbol. Ülkede yolsuzluk olurken futbol ile gündem değiştirildi.



Bu da iyi bir şey değil. Futbol ile ilgili hedefim var ama bu kararı kendim veremem. Türkiye'de şu anda siyasi iktidarın elinde olan hiçbir sistem ona izin veremez. Futbol ve siyaset birbirine benziyor. Biz zorlaştırıyoruz aslında başarı zor değil. Ülkenin büyük potansiyeli var ama maalesef biz başka şeyler konuşmak zorunda kalıyoruz.