-HAKAN ŞÜKÜR VE SAFFET SANCAKLI MECLİS YOLUNDA ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Sporda bir dönemin ünlü isimleri futbolcular, eski federasyon başkanları, teşkilat çalışanları, eski hakem ve eski milli sporcularla antrenörler, 12 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği genel seçimleri için partilerin aday listelerinde yer aldılar. Listede yer alanlar arasında eski milli futbolcular Hakan Şükür ve Saffet Sancaklı öne çıkanlar isimler oldular. Hakan Şükür, AK Parti İstanbul 3. bölge 4. sıradan kendisine yer bulurken, Saffet Sancaklı ise MHP İstanbul 2. bölge 5. sıradan seçilmeyi bekleyecek. Eski Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatepe ise AK Parti'den aday olurken, kendisine Artvin 2. sıradan yer verildi. Eski FIFA Kokartlı hakemlerden Selçuk Dereli de CHP'den adaylığını koyarken, Mersin 7. sıradan aday oldu. Eski Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak ise AK Parti İstanbul 2. bölge 13. sıradan, eski Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Mesut Dedeoğlu MHP Kahramanmaraş 1. sıradan, vücut geliştirme milli sporcusu Tolga Murat Balıkçı AK Parti İzmir 2. bölge 9. sıradan, kick boks milli takım antrenörü Kamile Balcı CHP Siirt 2. sıradan, Güreş Federasyonu Başkan Veli Veysel Dalmaz AK Parti Antalya 8. sıradan listede yer buldular. Bu arada, halen milletvekilliği süren eski hakemlerden Abdurrahman Arıcı da AK Parti Antalya 7. sıradan yeniden listede yer almayı başardı. -LİSTE DIŞINDA KALANLAR- Seçimler öncesinde parti liderlerinin hazırladığı listelerde spor camiasından gelen bazı isimler ise yer bulamadı. Halen milletvekilliği görevini sürdüren ''asrın sporcusu'' olarak anılan Hamza Yerlikaya, dünya ve Avrupa Şampiyonu, olimpiyat ikincisi güreşçi Şeref Eroğlu, olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim ile Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Babacan ise listelerde yer alamadılar.