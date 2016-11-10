Hakan Şükür üniversitede hoca oldu

Hakkında yakalama kararı olan ve eski milli futbolcu Hakan Şükür, ABD'de North American University'de öğrencilere futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri vermeye başladı.



North American University'nin (Kuzey Amerika Üniversitesi), Hakan Şükür'ü bir etkinlik için davet ettiği ortaya çıktı.

Şükür'ün üniversitenin futbol takımına futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri vereceği öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ailesiyle beraber ABD'ye yerleşmişti. Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Selmet Şükür ise tutuklanıp, cezaevine konmuştu.