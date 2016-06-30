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Hakan Şükür söyledi, herkes Google'da aradı; 'Elfü elfi' ne demek?

"Kim terör örgütüyse, terör örgütlerine yardım ediyorsa, masumlara terörist diyorsa Allah onu yerlerin yedi kat dibine batırsın"

30 Haziran 2016 12:26

Eski milli futbolcı ve milletvekili Hakan Şükür, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen ve 36 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Twitter adresinden tepki gösterdi. Şükür, kendisine gönderilen "Kim terör örgütüyse, terör örgütlerine yardım ediyorsa, masumlara terörist diyorsa Allah onu yerlerin yedi kat dibine batırsın" mesajına, "Elfü elfi amin..." diye yanıt verdi. Şükür'ün bu paylaşımının ardından Google Trends listesinde 'Elfü elfi' aramalarında gözle görülür bir artış yaşandı.

"Elfü elfi amin ne demek" sorusu, Google'da 50 milyon 456 bin 835 kere aratıldı.


Elfü elfi amin ne demek?


Eski futbolcu, Arapça'da bin kere bin anlamına gelen "Elfü Elfi Amin" ifadesini kullanarak mesaja destek çıktı.

Öte yandan Hakan Şükür, "17-25 yolsuzluk operasyonuydu. Neden istihbarat ve terör polisleri tasfiye edildi, bugün bunu sormak lazım." ifadelerini kullandı.

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