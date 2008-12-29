Hakan Şükür: Odamı boşaltırken ağladım

Florya'daki odasını boşaltırken duygulandığını hatta ağladığını söyleyen Hakan Şükür, "Galatasaray'da yaşayabileceğim her şeyi yaşadım" dedi.



Adını yalnız Türk değil dünya futbol tarihine de altın harflerle yazdıran Hakan Şükür, küçük oğlu için en azından 1 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi. Florya'daki odasını boşaltırken duygulandığını hatta ağladığını söyleyen Kral, "Galatasaray'da yaşayabileceğim her şeyi yaşadım" dedi. Hakan Şükür, Bugün gazetesine konuştu...





İşte o röportajdan, dikkat çeken notlar...



Yurtdışından, hangi ülkelerden teklif geliyor?



Dubai, Kore, Katar



Bu teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?



Düzenimi bozmak gibi düşüncem yok- Şimdilik bırakmış, gibiyim.



BIRAKMAK ÜZÜYOR TABİİ



Futbol oynamayı hâlâ düşündüğünüzü biliyorum...



Oynayabilirim Futbolu seviyorum. İçinde olmak çok güzel bir duygu



Futbol oynadığınız günleri arıyor musunuz?



Aramıyorum, bunlara alışkın bir yapım var. Biraz medyadan da uzak kalarak kendimi alıştırmaya çalıştım Açıkçası rahatım.





İLK DAKİKALAR ÇOK ZORDU





Galatasaray'ı seyretmek için Ali Sami Yen'e hiç gittiniz mi?



Birkaç maça gittim



Neler hissettiniz?



Kolay değil, ilk dakikalarda çok zor oluyor Maç öncesi atmosferini yaşadım,



Eşyalarınızı toplarken neler hissetiniz?



O zaman çok duygulandım





EŞİM KAPIDA BEKLEDİ



Odanıza talip çok muydu? Şimdi kim kalıyor odada?



Odamı Mehmet Topal’a bıraktım. Odanın çok talip vardı .Hep kamptaymışım gibi yaşadığım için tesiste çok kalıyordum. Özel bir oda hazırlamıştım, "Abı eşyalarını alma bu odayı bize ver dediler. Çok özel, güzel eşyalarımı almadım, onlara bıraktım. Kendime ait, kullanamayacakları eşyalarım vardı, onları alırken çok heyecanlandım, hatta ağladım.



Yanınızda kim vardı?



Esim vardı. Odaya girip, eşyaları getirmek için arabada bekliyordu. O da çok duygulandı. Normali bu, böyle de olmalı zaten



Biraz geri planda kalmayı düşündünüz mü?



Tabii. Biraz kendimi geri plana çekeyim dedim, ama çok gol atıp, bu kadar başarılı olup da medyadan kaçamıyorsunuz.



