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Spor

Hakan Şükür: Odamı boşaltırken ağladım

Florya'daki odasını boşaltırken ağladığını söyleyen Hakan Şükür, "Galatasaray'da yaşayabileceğim her şeyi yaşadım" dedi.

29 Aralık 2008 02:00

Florya'daki odasını boşaltırken duygulandığını hatta ağladığını söyleyen Hakan Şükür, "Galatasaray'da yaşayabileceğim her şeyi yaşadım" dedi.

Adını yalnız Türk değil dünya futbol tarihine de altın harflerle yazdıran Hakan Şükür, küçük oğlu için en azından 1 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi. Florya'daki odasını boşaltırken duygulandığını hatta ağladığını söyleyen Kral, "Galatasaray'da yaşayabileceğim her şeyi yaşadım" dedi. Hakan Şükür, Bugün gazetesine konuştu...


İşte o röportajdan, dikkat çeken notlar...

Yurtdışından, hangi ülkelerden teklif geliyor?

Dubai, Kore, Katar 

Bu teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?

Düzenimi bozmak gibi düşüncem yok- Şimdilik bırakmış, gibiyim.

BIRAKMAK ÜZÜYOR TABİİ

Futbol oynamayı hâlâ düşündüğünüzü biliyorum...

Oynayabilirim Futbolu seviyorum. İçinde olmak çok güzel bir duygu 

Futbol oynadığınız günleri arıyor musunuz?

Aramıyorum, bunlara alışkın bir yapım var. Biraz medyadan da uzak kalarak kendimi alıştırmaya çalıştım Açıkçası rahatım.


İLK DAKİKALAR ÇOK ZORDU


Galatasaray'ı seyretmek için Ali Sami Yen'e hiç gittiniz mi?

Birkaç maça gittim 

Neler hissettiniz?

Kolay değil, ilk dakikalarda çok zor oluyor Maç öncesi atmosferini yaşadım, 

Eşyalarınızı toplarken neler hissetiniz?

O zaman çok duygulandım


EŞİM KAPIDA BEKLEDİ

Odanıza talip çok muydu? Şimdi kim kalıyor odada?

Odamı Mehmet Topal’a bıraktım. Odanın çok talip vardı .Hep kamptaymışım gibi yaşadığım için tesiste çok kalıyordum. Özel bir oda hazırlamıştım, "Abı eşyalarını alma bu odayı bize ver dediler. Çok özel, güzel eşyalarımı almadım, onlara bıraktım. Kendime ait, kullanamayacakları eşyalarım vardı, onları alırken çok heyecanlandım, hatta ağladım. 

Yanınızda kim vardı?

Esim vardı. Odaya girip, eşyaları getirmek için arabada bekliyordu. O da çok duygulandı. Normali bu, böyle de olmalı zaten

Biraz geri planda kalmayı düşündünüz mü?

Tabii. Biraz kendimi geri plana çekeyim dedim, ama çok gol atıp, bu kadar başarılı olup da medyadan kaçamıyorsunuz.

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