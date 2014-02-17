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Şükür: Kutularınıza ortak arıyorsanız 'ben senin önüne yatarım' diyenlere bakın

Hakan Şükür: İftira sizin karakteriniz olmuş. Yazık, biraz da olsa artık sizin adınıza üzülme hissimiz vardı onu da yok ettiniz

17 Şubat 2014 16:12

AKP’den İstifa eden İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, son günlerde kendisi hakkında iktidara yakın medya tarafından çıkan haberler üzerine Twitter hesabı üzerinden sert açıklamalarda bulundu. Şükür, "Kutularınıza ortak arıyorsanız sağınıza solunuza, hatta birileri için "ben senin önüne yatarım" diyenlere bakın yeter" dedi.

Hakkındaki çıkan haberlere tepki göstreren Hakan Şükür şu tweetleri paylaştı:

Hangi yalanınıza cevap vereyim..) Hakkımda kim yalan yazıyorsa ispat etmeyen namerttir...

15 gün içinde 40 üzerinde yalan habere dava açtım. Bir bitmediniz...)

Vicdanınız yok anladım, ahlakınız yok anladım, peki ahirete demi inanmıyorsunuz?

Çamurlarınızı etrafa sıçratmak sizi kirliliğinizden kurtarmaz. Zulmünüz artsın zulmünüz artsın ki hesabınız büyük olsun Allah karşısında.

İftira sizin karakteriniz olmuş. Yazık, biraz da olsa artık sizin adınıza üzülme hissimiz vardı onu da yok ettiniz.

Kutularınıza ortak arıyorsanız sağınıza solunuza, hatta birileri için "ben senin önüne yatarım" diyenlere bakın yeter...

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