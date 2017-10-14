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Hakan Şükür, Kaliforniya'da köfteci açtı

15 Temmuz darbe girişimi ardından Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

14 Ekim 2017 13:37

Eski AKP Milletvekili ve futbolcuHakan Şükür’ün, Amerika California’da "Tuts" adında bir kafe açtığı öğrenildi. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla Türkiye’deki mallarına el konulan Hakan Şükür’ün masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini sorduğu aktarıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Şükür, 2015'te İstanbul'daki evini satarak bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılmıştı. Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Şükür, Spor akademisi kurma girişiminde bulunmuştu. Şimdi ise ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı. Palo Alto'da, Stanford Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işleten Hakan Şükür, müşterilerine kahvaltılık ve hamur işlerinin yanı sıra köfte de satıyor.

Menüsüne Türk damak tadından da örnekler kataneski futbolcu, masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini sorduğu blgisi aktarıldı.

Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulan Şükür'ün 'FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddia edilen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.

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