Hakan Şükür: İstifa kararımla aynı fikirde olan milletvekili ve bakanlar var

AKP'den istifa ettikten sonra sessizliğini bozan İstanbul Bağımsız Milletvekili Hakan Şükür, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan Şükür, Mehmet Ali Şahin'in kendisine atfettiği "Emirle geldi, emirle gitti" sözü için "Allah'ın izniyle geldik" cevabını verdi. Şükür, "şu anda benim bu istifa kararımla aynı fikirde olan brçok arkadaşım var bunu çok net söyleyebilirim. Milletvekili, bakanlarımız, beni arayanlar benim Twitter'da sosyal alemde paylaştığım herşeye sonuna kadar katıldığını söyleyen, arayan ama 'işte bir şekilde böyle olacak' duygusunu da kendisine kabul ettiren insanlar var" dedi.

Dershane konusunun futboldan sonra en iyi bildiği konu olduğunu belirten Hakan Şükür, "20 yıldır içinde olduğum bir konuda görüşlerimin değer bulmaması beni bu karara itti." dedi.

'İstifa mektubunu ben yazdım'

İstifa mektubunu kendisinin yazmadığı yönündeki ithamlara sert çıkan Şükür, şunları söyledi: "İstifa mektubunu ben yazdım ama 4,5 sayfa olarak yazdım. Önümde olan 1,5 sayfa değildi. Evdeydim, hastaydım. Eşime okudum, çok duygusal bir metin haline dönüştü. Amacını çok farklı yerlere götürebileceği için bu metnin içine koymadım. Bugün bu programa çıkma amacım da bu."

'Fethullah Gülen'le istişare ettim'

AK Parti'den ayrılma kararını bir kaç kez Fethullah Gülen Hocaefendi ile istişare etiğini açıklayan Hakan Şükür, Hocaefendi'nin kendisine "Yukarıda Allah var. 'Hakan bey biz çok değer verdiğimiz, aynı hasletleri paylaştığımız insanların yanında olalım." dediğini aktardı.

'Bugün hayırsever denen kişilere bir bakın'

"Bugün hayırsever denilen kişilere bir bakın." diyen Hakan Şükür, "Bunları görünce çok isabetli bir karar verdiği görüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür'ün Bugün TV'de yayınlanmayan röportajı: