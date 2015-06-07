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Hakan Şükür: İlk defa bu kadar heyecanlandım

İstanbul 3. Bölge'den Bağımsız aday olan Hakan Şükür, oyunu Büyükçekmece'de kullandı

07 Haziran 2015 13:48

İstanbul 3. Bölge'den Bağımsız Milletvekili adayı olan Hakan Şükür, Büyükçekmece'de eşi Beyda Şükür ile birlikte oyunu kullandı.

Hakan Şükür, bu sabah oyunu kullanmak üzere Büyükçekmece'de bulunan Türkoba İlköğretim Okulu'na eşi Beyda Şükür ile birlikte geldi. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Şükür, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Seçimlerin Türkiye'deki demokrasi ve diğer birçok alanda hayır getirmesi temennisinde bulunan Şükür, "Böyle bir yola çıktık. Allah mahçup etmesin. Bereketli olsun. İnşallah uğurlu olur." şeklinde konuştu.

Oy kullanmaya eşi ile birlikte gelen Beyda Şükür de "Çok heyecanlandım. Her oy kullandığımda hep heyecanlanıyorum ama bu sefer daha fazla heyecanlandım. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. En önemlisi de bu zaten" diye konuştu.

Öte yandan Hakan Şükür, oyunu kullanmaya gelen vatandaşlar tarafından da destek gördü. Vatandaşlar Hakan Şükür ve eşi ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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