-HAKAN ŞÜKÜR İLE TANJU ÇOLAK ENGELLİLER MAÇINDA ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - ''3 Aralık Dünya Engelliler Günü'' nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen etkinlikte Hakan Şükür ve Tanju Çolak, milletvekilleri ve zihinsel engelli çocuklarla gösteri maçında forma giydiler. TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Genel Koordinatör Yardımcılığı ile Türkiye Özel Sporcular Federasyonu işbirliğince meclisteki halı sahada gerçekleştirilen etkinliğe TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de katıldı. Etkinlikte Saray Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü ile Milli Piyango İş Okulu Spor Kulübü, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Spor Kulübü ile Hurin Yavuzalp İş Okulu takımları arasında gösteri maçı yapıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Abdurrahman Arıcı'nın düdük çaldığı maçlarda Hakan Şükür ile AK Parti Konya Milletvekili Harun Tüfekçi ve AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik turuncu takımda forma giyerken, Tanju Çolak ile AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz yeşil takımda görev yaptı. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ödül törenindeki konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Sadece Türkiye'deki futbolseverlerin değil dünyada da futbola ilgi duyan herkesin yakından tanıdığı ve takdir ettiği iki milli futbolcunun bu etkinliğe katılmış olmasının herkesi sevindirdiğini belirten Şahin, ''Kendileriyle gurur duyuyoruz. Tanju Çolak ve Hakan Şükür sadece futbolcu kimlikleriyle temayüz etmiş iki kardeşimiz değildir. Ayrıca insani özellikleriyle de ön plana çıkmış kardeşlerimizdir'' dedi. Şahin, ''Ne zaman kendilerini sporla ilgili etkinliğe davet etsek koşarak gelmişlerdir. Hatta önemli işlerini geride bırakarak gelmişlerdir'' diye konuştu. Tanju Çolak'ın, ''Maçta siz eksiktiniz, son vuruşlarınız muhteşemdi'' sözlerine Şahin, ''Sizin yanınızda bizim esamemiz mi okunur'' karşılığını verdi. Şahin, etkinliğe katılanlara yönelik de şunları kaydetti: ''Bu meclis sizin meclisiniz. TBMM bundan 90 yıl önce kurulduğunda Cumhuriyetimizin kurucusu ve meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kuruluş gününü çocuklarına armağan etmiştir. Dünyada böyle başka parlamento yok. O nedenle çocuklarımızla tabii ki beraber olacağız, onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Onları çözmek için de gayret edeceğiz.'' Etkinliğin açılışında konuşan TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan da Türkiye'de engelli sayısının yüksek olduğunu belirterek, ''Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 12'si engelli. Bu da 10 milyon kişi demektir. Bunların çok azı spor yapabiliyor. Böyle bir organizasyonda bizimle aynı ortamı paylaşarak örnek teşkil etmesini istedik. Spor aşkı engel tanımaz, engelleri aşmak için buradayız'' dedi. Özel Sporcular Federasyonu Başkanvekili Fevzi Kiraz ise engelsiz bir hayat arzuladıklarını ifade ederek, bu tür organizasyonlarda yer almak istediklerini kaydetti. Tanju Çolak da organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu dile getirerek, ''Böyle organizasyonlara davet edildiğimde katılıyorum. Dünyayı onlarla paylaşmak gerekir'' dedi. Sosyal sorumluluk projesinde engellilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu anlatan Hakan Şükür ise ''Organizasyon 3 Aralık ile sınırlı olmamalı. Her güne yaymalıyız'' dedi. Maç sırasında ZİÇEV kulübündeki Ahmet Kalyon ile birlikte forma giyen ve ona asist yapan Şükür, ''Arkadaşlarımızın performansından memnunum. Biz iki kralız, ama Ahmet de yetişiyor'' diyerek latife yaptı. Şükür maçta özellikle Ahmet Kalyon'a gol attırmak için mücadele etti ve bunda da başarılı oldu. Hakan Şükür'ün isteğiyle maçın golcüsü seçilen Kalyon'a madalyasını Mehmet Ali Şahin verdi. Ayrıca Şükür ve Çolak ile milletvekillerinin yanı sıra bütün sporculara madalya ve hediyeler verildi.