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Spor

Hakan Şükür: Galatasaray kimsenin tapulu malı değil!

"Adamlar seni kulüpten atıyor, sen Galatasaray'ı konuşuyorsun..."

01 Mart 2017 17:05

Darbe girişiminin ardından hakkında zorla yakalama kararı çıkarılan eski Galatasaraylı futbolcu Hakan Şükür, kendisine yönelik olarak gelen tepkiler üzerine "Galatasaray kimsenin tapulu malı değil" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı Talisca'nın 47. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek derbiden 3 puan çıkardı. Galatasaray'dan ihraç edilen Hakan Şükür, maçın ardından derbiyi değerlendirdi.

Hakan Şükür, maçla ilgili yorumlarda bulunurken gelen tepkilere "Adamlar seni kulüpten atıyor, sen Galatasaray'ı konuşuyorsun" diyenlere, "Galatasaray kimsenin tapulu malı değil. 1000 Hakan atsalar ne olur! Atan, kendini atar!" diye cevap yazdı.
 

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Hakan ŞükürGalatasaray

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