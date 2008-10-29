Efsane golcü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan destek aldı, İstanbul Başakşehir'de kiralayacağı arsada, "Hakan Şükür Futbol Okulu" kuruyor



Galatasaray'la yollarını ayırdıktan sonra ne yapacağı uzun süre konuşulan Hakan Şükür, kendi adını taşıyan bir futbol okulu kurmak için kolları sıvadı.

Uzun süredir gerçekleştirmeyi düşündüğü projesini hayata geçirmek için çalışan ve gerekli girişimleri yapan Şükür'ün, önceki gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede, "Hakan Şükür Futbol Okulu" projesini anlattığı ve manevi destek aldığı bildirildi.

Yaklaşık iki ay önce KİPTAŞ'tan gelen teklif üzerine görüşmelere başlayan ve kendisine okul yapması için gösterilen İstanbul Başakşehir'deki yeri beğenen Hakan Şükür'ün, gerekli imzaların atılmasının ardından verilen araziyi 30 yıllığına kiralayacağı ve üzerine 1.5 sene içinde inşaa edeceği okul ve tesislerle, projeyi hayata geçireceği öğrenildi.

Başbakan Erdoğan'ın da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde en büyük projelerinden birisi olan Başakşehir'de yapılacak bu okul fikrine büyük destek verdiği ve Hakan Şükür'le yaptığı görüşmede, projenin detaylarını en ince ayrıntısına kadar dinlediği öğrenildi.

Inter modelini seçti



Şükür'ün yapacağı spor kompleksi içinde yer alacak futbol okulunun, özellikle küçük yaşlardaki öğrencilere gerekli futbol eğitimini vereceği ve gelecek vaadeden futbolcu adaylarını bizzat yetiştireceği belirtildi.

Planladığı projesi için bir dönem formasını giydiği Inter Kulübü yetkilileri ile görüşen ve İtalyan takımının alt yapı modelini okulunda uygulamak isteyen Hakan, sezon sonunda Galatasaray'dan gelen benzer bir öneriyi ise ciddi bulmadığı için kabul etmemişti.