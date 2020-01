Hakan Şükür: Etik olmadığını düşünmüyorum, vicdanım rahat

T24

Şükür, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk sporuna uzun süre hizmet eden, bu konuda bilgisi olan birisi olarak yayıncı kuruluşun Mustafa Denizli'den sonra kendisine yorumculuk teklif ettiğini söyledi.TRT'de de benzer bir görev yaptığını, milletvekilliği gündeme geldiğinde hemen ayrıldığını anımsatan Şükür, “Buradaki hassasiyeti öncelikle belirtmek lazım. Çünkü, böyle bir teklif geldiği zaman takdir edersiniz ki bizim bir genel başkanımız var ama her şeyden önemlisi TBMM'nin çok değerli Başkanı, Genel Sekreteri ve buradaki idari birimler var” diye konuştu.Yayıncı kuruluşun talebinde ısrarlı olduğunu ve teklifin mesleki donanımını ortaya koyması açısından cazip olduğunu belirten Şükür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parayı hiç düşünmedim, böyle bir derdim yok. Bunu üzerine basarak söylüyorum. Buradaki idari birimleri aradım. Aldığım cevap, yasal olarak bir sorun teşkil etmediği ve bu görevi yapabileceğim söylendi. Bugün Meclis Başkanımız, 'inceleme başlatırız, bununla ilgili böyle bir şey varsa' dediği bundandır. Bir anda sorulan soruya verilecek cevap budur, doğrudur. Böyle bir cevabı aldım ve Sayın Başbakanımızla konuştum. Bana, 'Bu senin yaptığın bir iş. Yasal bir sorun yoksa, yasaların bağlayıcılığı yoksa yapabilirsin tabii ki' dedi. Bazı medya organlarında, 'yasal bir sorun olmadığı ama bunun da etik olmadığı' yazıldı. Türkiye'de etik anlayışı kişiye göre değişiyor maalesef. Biz bu Meclis çatısı altında partimizin bize verdiği görevleri aksatmadan, görev saatlerimizde her zaman Genel Kurulda bulunduk.”Şükür, milletvekilliğinin asli görevi olduğunu belirterek, “Görevimin her zaman başında olacağım” dedi.Genel Kurula, çok özel haller dışında her zaman katıldığını vurgulayan Şükür, tanınan biri olarak zaman zaman yurtdışı da dahil partisini, ülkesini ve milletini temsil ettiğini anlattı. Bu durumun göz ardı edilmemesi isteğinde bulunan Şükür, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların da gözardı edilmemesini özellikle rica ediyorum. Tanınan bir insan olarak birçok yerde görünmem gerekiyor. Millet de benden vekillik bekliyor. Projeler de üretiyoruz. Bunları da yeri geldiğinde paylaşırız ama futbol benim için bir sevda, hobi, böyle bir teklifin ardından yasal bir sorun olmadığı söylediğinde böyle bir anlaşma oldu. Eğer partim hiçbir yasal sorun olmasa da Sayın Başbakanımız, Meclis Başkanımız, derlerse ki 'böyle bir şeye gerek yok, biz yapmanı istemiyoruz' onlar benim büyüklerim ve bu ülkenin önemli değerleridir. Onların söylediği ölçüde hareket etmeye hazırım. Fakat yasal bir engel olmadığı için bu görevi seve seve, objektif bir şekilde yapabilirim. Hayatım boyunca medyada yazılanlara göre hareket etmedim. Başarılarımın arkasında hep bu vardır. Hırsızlık yapmadım. Çok, açık, net olan bir şeyin karşılığını vermeye çalışıyorum.”Şükür, bir soru üzerine, yayıncı kuruluşla sezon sonuna kadar anlaşma yaptığını ifade ederek, “Genelde hafta sonları olacak. Seçim bölgeme uygun da genelde Cuma, Cumartesi, Pazar. Pazartesine sarkanlarda da fedakarlık yapıp, Ankara'dan git-gel yapacağım. Çünkü 23.00'e dayanan bir saatte başlıyor yorumlar. Burada fedakarlığı yapan taraf benim. Buradaki görevimi aksatmadan ekstra görev yapıyorum” şeklinde konuştu.Bir gazetecinin, “Siyasi kimliğiniz yorumlarınızı etkileyebilir mi?” sorusuna Şükür, “Etkilemez. Benim genel tavrımı insanlar bilir. Hayata hoşgörüyle, sevgiyle bakarım. Sahada gördüğünü söylemeye çalışan, objektif bir insanım” yanıtını verdi.Şükür, bir başka soru üzerine, “Konuya ilişkin Meclis Başkanlığından bir şey gelmediğini eğer bir bildirim olursa onu da basın toplantısıyla paylaşacağını” ifade etti.“Ne kadar para alacaksınız yayıncı kuruluştan” sorusu üzerine Şükür, “Yayıncı kuruluşun ilkeleri gereği söyleyemem ama öyle afaki rakamlar değil” dedi.“Yorumculuk yapmanız etik mi değil mi” sorusunu da Şükür, “Etik olmadığını düşünmüyorum. Yazı yazarak para kazanan milletvekilleri var. Özgürlüklerin konuşulduğu bir ortamda böyle bir konunun konuşulmasını istemezdim. Vicdanen rahatım” şeklinde yanıtladı.TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün bir televizyon kanalında yorumculuk yapacağı yolundaki haberleri, “Vekillik ile bağdaşmayan bir iş yaptığın zaman milletvekilliği düşer. Ağır yaptırımlar var” diye değerlendirdi.