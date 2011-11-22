Hakan Şükür: Benim tercihim Sağlam olurdu

T24 - Eski milli futbolcu Hakan Şükür, Milli Takım için kendi terchinin Ertuğrul Sağlam olduğunu dile getirdi.



Ankara'da bi açılışa katılan eski milli futbolcu Hakan Şükür, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Benim tercihim Ertuğrul Sağlam olurdu" dedi.



Geliş şekli olarak Abdullah Avcı'nın istikrarlı olduğunu belirten Hakan Şükür, istikrar olarak kendisini aynı çizgide tutan ve zaman zaman bu çizginin üstüne çıkan önemli bir futbol başarısı olduğunu ifade ederek, açıklamalarına şöyle devam etti:



"Avcı'nın altyapıdaki başarıları ve yetiştirdiği oyuncular da var. Bu iyi bir model olduğunu gösteriyor ama, benim şahsi fikrimi sorarsanız Ertuğrul Sağlam mı Abdullah Avcı mı sorusuna vereceğim cevap ve ikisi arasında tercih yapma şansım olsaydı, Ertuğrul Sağlam derdim.



"Nedenini ise şu şekilde açıklayayım" diyen milli futbolcu Hakan Şükür, "Öncelikle yanlış bir anlaşılma olmasın. İkisi de çok başarılı ve eşit mesafede olan insanlar. Bursa küçük bir Türkiye, seyircisiyle, potansiyeliyle, sanayisiyle. Orada bir futbol takımını yönetmek, başarıya götürmek ve şampiyon olmak önemli. Ertuğrul Sağlam antrenmanlı olarak milli takıma gidecekti. Abdullah Hocam bundan alınmasın. O da çok başarılı ve yaptığı işlerde çok istikrarlı. Başarılı olacağına inanıyorum. Benim düşüncem bu ve kendisini çok da seven biriyim. Kendisi Seyircisiz ortamda ve medyadan uzak ama başarıları ile ön plana çıkan biriydi. Bizlere düşen ona yardımcı olmak ve zaman tanımak. Biz eleştiren ve yargılayan bir topluluğuz. Bayrağımızı temsil eden bir yerde olduğu için herşeyimizle ona destek olmalıyız" şeklinde konuştu...





