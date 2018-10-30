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Hakan Sabancı'dan bedelli askerlik yorumu

"Günler geçmedi"

30 Ekim 2018 11:17

Kütahya'da askerliğini bedelli olarak tamamlayan Hakan Sabancı, günlerin zor geçtiğini ifade etti.

Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda bedelli askerlik görevini tamamlayan Hakan Sabancı,önceki akşam Pera Palas Oteli’ndeki bir davette görüntülendi. 

Sabancı, “Günler geçmedi ama güzeldi. Askerlik çok ciddi bir müessese” dedi.

Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta yemin etmiş annesi Arzu Sabancı tören fotoğraflarını yayınlayarak, "Ne mutlu bize, bir oğlumuzun daha askerliğini görmek kısmet oldu" ifadelerini kullanmıştı. 

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