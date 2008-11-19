Hakan Rıdvan'a meydan okudu



NTV’de milyonlara seslenen eski yıldız futbolcu yıllık 700 bin dolar kazanıyor. Dilmen’i Lig TV’den Erman Toroğlu 500 bin dolar, NTV Spor’dan Sergen Yalçın 400 bin YTL ve Show TV’den Ahmet Çakar 350 bin YTL ile takip ediyor



Türkiye'de futbol kamuoyunun gündemini takımlar kadar TV’deki spor programları da belirler hale geldi. Özellikle eski futbolcu ve hakemlerin yer aldığı programlar kimi zaman şova ve söz düellosuna dönüyor.



Stra gazetesinin haberine göre; kimisi ekranda ‘Bikini giyerim’ diyor, futbolcuya ‘Köpek’ gibi hakarete varan kelimeler kullanıyor. (Ahmet Çakar - Show TV). Kimi iddiaya girip kulağa küpe takıyor (Adnan Aybaba-FOX TV). Biz de bu isimlerin şovlarına karşılık ne kadar kazandıklarını araştırdık. Yorum dünyasının yıldızı, NTV’den Rıdvan Dilmen çıktı. Fenerli eski millli futbolcu, 3 büyüklerin ve Milli Takım’ın her maçından sonra NTV’de yaptığı %100 Futbol programı için yıllık 700 bin dolar alıyor. NTV Spor’da Sergen Yalçın yıllık 400 bin YTL, partneri Hakan Ünsal ise 300 bin YTL kazanıyor.



Şansal Büyüka ile Lig TV’de Maraton’a çıkan Erman Toroğlu’nun yıllık ücreti 500 bin dolar. Ahmet Çakar, Show TV’deki 6 Pas için yıllık 350 bin YTL alıyor.



NTV’de ayrıca Hıncal Uluç, Mehmet Yılmaz ve Haşmet Babaoğlu ekrana geliyor. Uluç 300 bin YTL alıyor. 24’te Bilgin Gökberk, Deniz Gökçe ve Güven Taner; Fox’taki Tribün Ateşi’nde Adnan Aybaba, Ersan Çelik, Engin Verel ve Hayri Hiçler; TRT’de Stüdyo Futbol’da Ömer Üründül ve Mehmet Demirkol; Kanaltürk’teki Telegol’de Ziya Şengül, Gökmen Özdenak, Tanju Çolak ve Cem Papila programa çıkıyor. Yorumcuların kazançları program başına 1.5 ile 3 bin YTL arasında değişiyor. Turgut ASLAN



Rıdvan ağabeyden az almam



TRT ile futbol yorumcusu olarak söz kesen Hakan Şükür, daha önce NTV ile anlaşamadı. Kanal yöneticileriyle görüşme yapan Kral’ın ‘Seve seve ekrana çıkarım ama en çok para alan ben olurum’ dediği belirtildi. Hakan’a yıllık 350 bin euro (yaklaşık 700 bin YTL) öneren NTV yöneticilerinin ise ‘Bizim yıldızımız Rıdvan Dilmen. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Ondan fazla veremeyiz’ dedikleri öğrenildi. Yıllık 700 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 150 bin YTL) alan Dilmen’den azını kabul etmeyen Şükür, rotayı TRT’ye çevirdi. Genel Müdür İbrahim Şahin, eski milli yıldızla bizzat görüştü. Kral’ın yıllık 700 bin YTL’ye anlaştığı öğrenilirken, Şahin ‘Görüşmede para konuşmadık. TRT primitif kanal olarak kalsın isteniyor. Ama nasıl birileri Rıdvan Dilmen’i alıyorsa, biz de Hakan Şükür’ü alacağız’ dedi.



