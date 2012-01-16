Hakan Kutlu: Islak formalarla çıktık

T24 - Ankaragücü teknik direktörü Hakan Kutlu, skordan çok, takımın içinde bulunduğu durumdan bahsetmek istediğini söyleyerek "bugün sponsor firmayla yaşanan sorun nedeniyle bu çocuklar tek formayla geldi ve yedek forma olmadığı için ikinci yarıya ıslak formayla çıkmak zorunda kaldı" dedi.



Ankaragücü teknik direktörü Hakan Kutlu, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Ankaragücü Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Sivasspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Mersin maçını kazandıktan, Beşiktaş'la barebere kaldıktan sonra maçla ilgili değil, içinde bulunduğumuz durumu anlattık. Sivasspor ligin iyi kadrolarından birisine sahip. Maça iyi başlamıştık, dengede gidiyordu. Duran toptan yediğimiz golden sonra Sivasspor 2-0 öne geçince, sonra oyun olarak bizden üstün oldu. İkinci yarıda oyunu dengeledik. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Sivasspor bunlardan birini değerlendirdi ve 3-0 bitti. Ben kadro yetersiziliğine rağmen arkadaşların mücadelesinden memnunum. Teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

"Islak formalarla çıktık"



Skordan çok, takımın içinde bulunduğu durumdan bahsetmek istediğini söyleyen Kutlu, "Sürekli dert yanmak istemiyorum. Ama bugün sponsor firmayla yaşanan sorun nedeniyle bu çocuklar tek formayla geldi ve yedek forma olmadığı için ikinci yarıya ıslak formayla çıkmak zorunda kaldı. Koskoca 102 yıllık kulubün ayıbı bu. Kongremiz de ertelendi. Bu çocuklardan 3 tanesi daha salı günü fesih hakkını eline alacak. Aydın, Bora ve Ergin Keleş de ayrılırsa, bu takım nasıl mücadelesini sürdürecek? Biz göreve geldiğimizde 2 hedef belirlemiştik. Bir tanesi mevcut oyuncuların korunmaysıydı, ikincisi transfer yasağının kaldırılmasıydı. Ama bu ikisi de olmadı. Elimizdeki kadro ile Mersin ve Beşiktaş maçında başarılı olduk. En azından Bank Asya'ya düşsek bile önümüzdeki senenin takımın kuralım istedik. Eğer 3 oyuncuyu tutamazsak bu hedeflerde de başarılı olamayız. Mevcut yönetim elinde bu oyuncuları nasıl tutacak hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.



Ankaragücü'nün futbolcularından Kaan Kanak, zor maç olduğunu belirterek, "Fazla söylenecek bir şey yok. İlk yarı saha şartları çok ağırdı. Erken gelen gol moralimizi bozdu. Daha sonra toparlandık, ama yeterli olmadı. Bundan sonraki hatalarda daha iyi mücadele edeceğiz" dedi.



Gökhan Erdoğan ise, "Maça yoğun kar altında başladık. Mücadele eden ayakta kalacaktı. Sivasspor goller buldu. Biz sonra toparlandık, ama rakip üçüncü golü bulunca maç koptu. İnşallah Gençlerbirliği maçında elimizden geleni yapacağız. Ne olursa olsun mücadele eden ağabey ve arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.