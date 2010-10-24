-HAKAN KAYSERİ KADROSUNA ALINMADI İSTANBUL (A.A) - 24.10.2010 - Beşiktaş'ta, Kayserispor ile yarın deplasmanda yapılacak maçın 19 kişilik kadrosuna eleştirilere maruz kalan kaleci Hakan Arıkan alınmadı. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşularla başlayan siyah-beyazlılar, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Antrenmana tedavilerine devam edilen Ricardo Quaresma, Sivok, Ekrem Dağ, Mert Nobre ve Matteo Ferrari katılmadı. Mehmet Aurelio ve Erhan Güven ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde uçakla Kayseri'ye gidecek. Teknik direktör Schuster, Kayseri'ye götürülecek 19 kişilik futbolcu kadrosunu da belirledi. Buna göre sakatlıkları geçen Guti, Fatih ve Holosko 19 kişilik kadroya alındı. Fatih Tekke, Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk kez kadroya dahil edildi. Porto ile yapılan UEFA Avrupa Ligi maçında eleştirilere maruz kalan kaleci Hakan Arıkan, Kayseri kadrosuna alınmazken, kadroda kaleci olarak Rüştü ve Cenk yer aldı.