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Spor

Hakan ilk golünü attı; Milan, Bayern Münih'i dağıttı!

23 yaşındaki milli futbolcu, Çin'de oynanan hazırlık maçında kırmızı-siyahlı formayla ilk golünü attı.

22 Temmuz 2017 17:22

Yeni sezon hazırlıklarını Çin'de sürdüren iki dünya devi Milan ve Bayern Münih burada yaptıkları hazırlık maçları kapsamında karşı karşıya geldi. Alman ekip Bayer Leverkusen'den Milan'a 22 milyon Euro karşılığında transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, Alman devi Bayern Münih'i 4-0 mağlup etti.

Maçta perdeyi Milan'ın yeni transferlerinden Kessie 14. dakikada açtı. Alman ekip ilk golün şokunu atlatamadan Patrick Cutrone 25'te Münih ağlarını tekrar sarstı: 2-0. Milan'ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki 2. golün sahibi Cutrone, 43. dakikada Bayern'in kalecisi Christian Früchtl'ü tekrar avladı: 3-0.

İkinci yarının süregelen dakikalarında neredeyse tüm kadrosunu değiştiren Milan, gol perdesini kapatan vuruşu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun ayağından 85'te buldu. 23 yaşındaki futbolcu, uzaktan köşeye yaptığı düzgün vuruşla skoru tayin etti: 4-0.

Bayern Münih cephesinde Real Madrid'den kiralanan yıldız futbolcu James Rodriguez de ikinci yarının başında Franck Ribery'nin yerine oyuna dahil oldu.

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