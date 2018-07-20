Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması soruşturmasında 8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Savcılık, dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy, eski komiser yardımcısı Nuh Mehmet Damgacı, eski polis memuru Veli Tuluy, eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde Büro Amiri Oğuzhan Ceylan ve eski Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde büro amir yardımcısı Erkan Ünal'ı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etme'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti. Savcılık, bir kişinin ise bu dosyadan serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 8 kişi tutuklandı.

6 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturmada, aralarında Fetullah Gülen, 'FETÖ'nün "MİT imamı" olduğu iddia edilen Murat Karabulut, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan ve Erol Demirhan, eski savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar, gazeteci Mustafa Gökkılıç ile avukat ve eski MİT mensuplarının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında gazeteci ve polislerin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.