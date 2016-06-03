Hakan Fidan’ın görevinden alındığı iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ile Somali’de olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın görevden alınarak Tokyo Büyükelçiliğine atandığı iddiası yalanlandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kaynakları, haberin doğru olmadığını söyledi. Daha sonra Anadolu Ajansı da başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde iddialarının yalanlandığını belirtti.

Haberdar.com'un MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevden alınarak Tokyo Büyükelçiliği'ne atandığı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun da Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi olarak New York'a gideceği iddia edilmişti.