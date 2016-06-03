T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakan Fidan’ın görevinden alındığı iddiası yalanlandı

Fidan'ın Tokyo Büyükelçiliği'ne atandığı iddia edilmişti

03 Haziran 2016 20:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ile Somali’de olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın görevden alınarak Tokyo Büyükelçiliğine atandığı iddiası yalanlandı. 

Yeni Şafak'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kaynakları, haberin doğru olmadığını söyledi. Daha sonra Anadolu Ajansı da başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberinde iddialarının yalanlandığını belirtti.

Haberdar.com'un MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görevden alınarak Tokyo Büyükelçiliği'ne atandığı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nun da Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi olarak New York'a gideceği iddia edilmişti.

 

 

ETİKETLER

Hakan Fidangörevden alınmaMİTiddiayalanFeridun Sinirlioğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24