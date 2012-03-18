Hakan Fidan'ın doçentlik başvurusu reddedilmiş

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 2010 yılında yaptığı doçentlik başvurusunun kabul edilmediği iddia edildi.

Taraf gazetesinin haberine göre; Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, doçentlik ünvanı almak için 2010 yılında başvuruda bulundu. Aralarında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocalarından Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu’nun da bulunduğu beş kişilik jüri, Fidan’ın makale ve tezlerini incelemeye aldı. Üniversitelerarası toplanan bu kurul, Hakan Fidan’ın çalışmalarının doçentlik ünvanı alması için yeterli olmadığı kanaatine vardı. Bu nedenle Fidan, bir sonraki aşama olan mülakat değerlendirmesine dahi alınmadan elendi. Jüri üyeleri ise açıklama yapmaktan kaçındı.



Master tezi, istihbarat ve dış politika



Hakan Fidan, University of Maryland University College’den Yönetim ve Siyaset Bilimi üzerine lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Fidan’ın master tezi, “İstihbarat ve dış politika: İngiliz, Amerikan ve Türk istihbarat sistemlerinin mukayesesi” başlığını taşıyor. Doktora tezi ise, “Bilgi Çağında Diplomasi: Enformasyon Teknolojilerinin Uluslararası Antlaşmaların Doğrulanmasında Rolü”. Fidan’ın elemeyi geçememesine neden olan master tezinin sonuç bölümü şöyle:

“Türk istihbarat sisteminin, güçlü bir dış istihbarat teşkilatına ihtiyacı vardır. MİT’in güvenlikle birlikte dış/stratejik istihbarat da ürettiği düşünülür. Aslında, MİT, ABD’nin FBI, Britanya’nın M5’i gibi bir iç güvenlik istihbaratı haline dönüşmüştür.” Bu çalışmaların yanında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü ve Verification Technologies Research Center da akademik araştırmalarda bulunan Fidan, Mayıs 2010’da MİT Müsteşarlığı görevine getirildi.