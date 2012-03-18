T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakan Fidan'ın doçentlik başvurusu reddedilmiş

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, doçentlik ünvanı almak için 2010 yılında yaptığı başvurunun reddedildiği iddia edildi

18 Mart 2012 14:26

 

T24 - MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 2010 yılında yaptığı doçentlik başvurusunun kabul edilmediği iddia edildi.

Taraf gazetesinin haberine göre; Bilkent Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, doçentlik ünvanı almak için 2010 yılında başvuruda bulundu. Aralarında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocalarından Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu’nun da bulunduğu beş kişilik jüri, Fidan’ın makale ve tezlerini incelemeye aldı. Üniversitelerarası toplanan bu kurul, Hakan Fidan’ın çalışmalarının doçentlik ünvanı alması için yeterli olmadığı kanaatine vardı. Bu nedenle Fidan, bir sonraki aşama olan mülakat değerlendirmesine dahi alınmadan elendi. Jüri üyeleri ise açıklama yapmaktan kaçındı.


Master tezi, istihbarat ve dış politika


Hakan Fidan, University of Maryland University College’den Yönetim ve Siyaset Bilimi üzerine lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Fidan’ın master tezi, “İstihbarat ve dış politika: İngiliz, Amerikan ve Türk istihbarat sistemlerinin mukayesesi” başlığını taşıyor. Doktora tezi ise, “Bilgi Çağında Diplomasi: Enformasyon Teknolojilerinin Uluslararası Antlaşmaların Doğrulanmasında Rolü”. Fidan’ın elemeyi geçememesine neden olan master tezinin sonuç bölümü şöyle:

“Türk istihbarat sisteminin, güçlü bir dış istihbarat teşkilatına ihtiyacı vardır. MİT’in güvenlikle birlikte dış/stratejik istihbarat da ürettiği düşünülür. Aslında, MİT, ABD’nin FBI, Britanya’nın M5’i gibi bir iç güvenlik istihbaratı haline dönüşmüştür.” Bu çalışmaların yanında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü ve Verification Technologies Research Center da akademik araştırmalarda bulunan Fidan, Mayıs 2010’da MİT Müsteşarlığı görevine getirildi.

 

ETİKETLER

Hakan FidanMİTdoçentBilkent Üniversitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24