Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran Savcı Sarıkaya'nın yetkileri alınacak mı?

HSYK'nın yaz kararnamesinde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı şüpheli olarak ifadeye çağıran Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın özel yetkilerinin alınacağı iddia edildi.

Yaklaşık 2500 hâkim ve savcının görev yerine ilişkin değişiklikleri kapsayacak yaz kararnamesi taslağı bu hafta içi HSYK 1. Dairesi tarafından değerlendirilecek. Arzu Yıldız'ın Taraf gazetesindeki haberine göre; Hâkim ve savcıların eş, mazeret, görev süresi ve performanslarına göre değerlendirmeler neticesinde hazırlanacak kararname, HSYK’nın internet sitesinden ilan edilecek.

Hâlihazırda özel yetkili mahkemelerin durumu, yeni yargı paketleri tartışılırken, hafta içi kamuoyuna duyurulacak olan yaz kararnamesinin gündemi değiştirecek nitelikte olacağı ifade ediliyor. Özel yetkili mahkemelerin görev alanına ilişkin değişikliklerin tartışıldığı dönemde, İstanbul başta olmak üzere bu mahkemelerde görev yapan hâkim ve savcıların durumlarına ilişkin kapsamlı bir değişiklik yapılacağı kulislerde konuşuluyor.

MİT kriziyle gündeme gelen Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya ve bazı KCK savcılarının yetkilerinin alınacağına kesin gözüyle bakılırken, şike savcılarının da görev yerlerinin değişebileceği ifade ediliyor. Kararnamede Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda önemli bir değişiklik yaşanmayacağı iddia edilirken, bazı illerde başsavcı ve başsavcıvekilliklerinde de değişiklik olabileceği kaydediliyor.



Adliye kadrosu değişiyor



Bu arada özel yetkili mahkemelerin görev alanlarında yapılacak değişiklikler de bu alanda görevli hâkim ve savcılar için merak konusu. Savcılar bu konudaki tartışmalara “biz nerede olsa görevimizi yaparız” şeklinde yorumlar getirse de belirsizlikten rahatsızlar. Yasal düzenleme ve önümüzdeki birkaç gün içinde hazırlanacak kararname, yargıç ve savcılar tarafından merakla bekleniyor. Özel yetkili mahkemelerin yapısına ilişkin değişiklikten önce, adliyelerin hazırlanacak kararnameyle buna uygun şekilde dizayn edilip, edilmeyeceği de adliyelerde kapalı kapılar arkasında tartışılıyor.



HSYK’dan Yargıtay’a büyük jest



Yargıyı hızlandırmak için verilen sözlerin tutulması konusunda HSYK’dan Yargıtay’a jest gibi atama yapıldı. 264 hâkim ve savcı Yargıtay Tetkik hâkimliğine atandı. Son yılların en ciddi sayısı olarak yorumlanan 264 hâkim ve savcının Yargıtay arşivlerinde depolanan dosyaların eritilmesi hususunda ciddi katkı sağlayacağı ifade edildi. Yargıtay Tetkik Hâkimliği görevine genelde ilçe adliyelerinde görev yapan hâkim ve savcılar atandı. HSYK, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay Tetkik Hakimliği’nde görev yapan 184 başkan ve üyelerin görev yerini de değiştirdi.