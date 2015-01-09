MİT Müsteşarı 'Türkiye için de risk arttı' dedi mi?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Paris’te Charlie Hebdo’ya düzenlenen terör saldırısını ilk olarak büyükelçilere değerlendirdiği belirtildi. 7’nci Büyükelçiler Konferansı çerçevesinde önceki gün akşam saatlerinde MİT ve TSK ilk defa Güvenlik oturumunda bir araya geldi. İddiaya göre “radikallaşme”nin sonucu olarak saldırı olasılıklarının hep beklendiğini belirten Fidan, Türkiye için de risklerin arttığına işaret etti. Fidan’ın Büyükelçilere yaptığı sunumda Kürt sorunu ve Gülen cemaatine değinmediği öğrenilirken Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler de “Hükümetten gelen talimat doğrultusunda görev yaptıklarını” vurguladı.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, toplantının ana gündemini IŞİD oluşturdu. Fidan ve Güler’in konuk olduğu toplantının moderatörlüğünü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’na bıraktı. Fidan’ın yaptığı sunumda Paris’teki saldırıyı beklenen riskler arasında değerlendirdiğini ve Batının İslam’a yönelik yaklaşımı ile birlikte güvenlik risklerinin de artacağına işaret ettiği öğrenildi. Fidan’ın, Fransa’da 12 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Türkiye için de “Çok daha dikkatli olmalıyız” mesajı verdiği ve radikalleşmenin artmasından duyduğu kaygıyı dile getirdiği belirtildi.

Fidan, IŞİD ile mücadele konusunda kapsamlı bir stratejinin gerekliliğini vurgularken, Suriye’de IŞİD’den önce El Nusra’nın “büyük tehdit” olarak görüldüğüne işaret etti. Fidan, grupların daha da radikalleşmesinin önüne geçilmesi gerektiği mesajını Türkiye’nin hep vurguladığına da dikkat çekti.

Toplantıda, IŞİD’in Irak ve Suriye yapılanmasındaki farklılıklar ve ABD operasyonlarının ardından örgütte yaşanan hareketlilik de ele alındı. Güvenlik toplantısında, Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmek isteyen 100 binden fazla kişinin önlendiği, bunların 7 binden fazlasını ise yabancı savaşçıların oluşturduğuna işaret edildi.

Baskı terörü artırır

Konferansa katılan Paris Büyükelçisi Hakkı Akil ise, Avrupa’da İslami gruplara baskının artması halinde terörün de artacağı uyarısını yaptı. Akil, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin PKK ile 1980’lerden başlayan mücadelesini anımsatarak, “Baskı terörü besler. Terör de baskıyı arttırır. Biz bunu bizzat yaşadık. 80 sonrası dönemde baskı yaptıkça terör arttı, terör arttıkça baskı yaptık” dedi. Akil “Bir terör olayını değerlendirirken terörizmi lanetliyoruz ‘ama’ dememek lazımdır. Bu işin aması olmaz” diye konuştu.

AB sınırlarında güvenlik artar

Bir AB Büyükelçisi ise saldırının AB’den Müslüman toplumlara bakışı etkileyeceğini, kısa dönemde ise AB sınırlarında güvenlik önlemlerinin artacağını söyledi. İlk beklentisinin Schengen sınırlarında denetimin artması olduğunu belirtirken, bu saldırının başta Fransa gibi ülkelerde aşırı sağı da güçlendirmesi bekleniyor. Paris saldırısının ardından diplomatlar arasında yapılan en önemli değerlendirme ise saldırganların, Türkiye üzerinden Fransa’ya gitmemiş olması ve Türkiye ile bir bağlantının söz konusu olmaması. Türkiye’den IŞİD’e karşı mücadelede beklentilerin artacağını savunan bir başka Büyükelçi ise, “Türkiye’den artık aldığı IŞİD tedbirlerini çok daha somut hale getirilmesi istenir” dedi.