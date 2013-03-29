Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikasını yazdı

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD’nin prestijli bilimsel dergilerden Middle East Policy’ye ‘Yeni Türk Dış Politikası’ başlıklı İngilizce bir makale yazdı.

Çözüm sürecinin en etkin isimlerinden MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ABD’nin prestijli bilimsel dergilerden Middle East Policy’nin Şubat 2013 sayısında yayımlanan ‘Yeni Türk Dış Politikası’ başlıklı İngilizce kaleme aldığı makalesinde, Türk dış politikasının son 10 yılda yeni bir aktivizm çağına girdiğini, bu süreçte Türkiye’nin yükselen bir güç olarak sivrildiğini vurguladı.

Doktorasını Bilkent Üniversitesi’nde yapan ve doçentlik unvanı için bilimsel çalışmalarını sürdüren Fidan, görüşlerini açıklamaktan kaçınan istihbaratçılar ve güvenlik kurumlarının yöneticilerinden farklı bir biçimde, bilimsel bir makale kaleme aldı. Fidan, makalesinde, Türk dış politikasının yeni kodlarını yazdı.

Türk dış politikasının son on yılda yeni bir aktivizm çağına girdiğini savunan Fidan, “Türk dış politikası; belli aktörlerin politika yapım süreçlerinde etkin olması ve Türk diplomatların alet çantalarına geniş bir dizi liberal enstrümanın eklemlenmesiyle birlikte formulasyon ve uygulama aşamalarında daha liberal bir karakter kazanmıştır” ifadelerini kullandı.



‘İşlevselci yaklaşım’



Fidan, Türkiye’nin bölgesinde ekonomik bir entegrasyon geliştirilmesini savunduğunu, bunun da “liberal işlevselci bir yaklaşım” olarak sunulması gerektiğini belirtirken şöyle devam etti:

“Dahası, Türkiye’nin yakın dönemdeki aktivizmi adalet kavramının önemini vurgulayan liberal-enternasyonalist gelenekten öğeler de sergilemektedir. Türk liderleri sözlü olarak mevcut uluslararası ekonomik ve politik düzeni sorgulamış, bunu yaparken, küresel yönetişim kurumlarının, adalet ve eşitlik üzerine yükselen yeni bir sisteme dayanarak yeniden şekillenmesini tartışmaya açmıştır. Yakın geçmişte; Türkiye, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki politik dönüşüm bağlamında demokrasi ve insan hakları ilkelerini savunma konusunda daha ileri bir tutum sergilemiştir.”

Fidan, Türk dizilerinin, Ortadoğu ve Balkanlardaki çok sayıda televizyon kanalında gösterildiğini belirtti.