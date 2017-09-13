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"Hakan Fidan, PKK tarafından kaçırılan MİT mensupları için Kuzey Irak'a gidiyor" iddiası

"Adını açıklamayan yetkililer, 'Fidan, istediklerini elde edemeyecek' dedi"

13 Eylül 2017 17:48

Al Monitor yazarı Amberin Zaman, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen iki MİT mensubunun serbest bırakılması için Kuzey Irak'a gideceği iddiasını aktardı.

Adını açıklamadığı yetkililerin kendisine "tam gizlilik" içerisinde konuştuğunu ifade eden Zaman, "Fidan, her iki konuda da istediğini elde edemeyecek" dendiğini bildirdi. 

Amberin Zaman ayrıca, Fidan’ın ziyaretinin bir diğer gündem maddesinin ise 25 Eylül'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenecek bağımsızlık referandumu olacağını ileri sürdü.

Amberin Zaman tarafından yazılan makalenin İngilizce tam metnini okumak için tıklayın

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Hakan FidanMİTPKKKuzey Irak

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