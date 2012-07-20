'Hakan Fidan öldürüldü' iddiasına MİT'ten cevap: Gülüp geçtik

Arap haber sitelerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın öldürüldüğü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Arap sitelerinde yer alan, Fidan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu haberi üzerine MİT, iddiaları gülünç bulduğunu açıkladı.

Akşam gazetesi yazarı Suriye kökenli gazeteci Hüsnü Mahalli'nin ortaya çıkardığı iddia üzerine Radikal Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'le konuşan MİT yetkilileri, iddiaların gülünç olduğunu ifade etti.

Sosyal medya aracılığıyla Arap dünyasında hızla yayılan “Hakan Fidan’ın yardımcısı öldürüldü”, “Hakan Fidan öldürüldü” iddiaları için MİT yetkilisi, iddiayı Twitter'da gördüklerini, haber olarak ciddiye almadıklarını ve gülüp geçtiklerini söyledi.

İddialara yer veren Arap sitelerinden El Ahbariyye el Tunisiyye'de şöyle denildi:

"Medya kaynakları ve haber sitelerine göre, Türkiye'nin istihbarat şefi Hakan Fidan İstanbul'daki evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gizemli bir şekilde öldürüldü. Hakan Fidan Başbakan Erdoğan'a yakın bir isimdi."



İddiaların ilk kaynağı araştırılıyor



MİT yetkilileri, iddiayı ve yayılma şeklini, Şam'daki Ulusal Güvenlik Kurumu'nu hedef alan saldırıyla ilgili Türkiye ve dünya basınına yansıyan haberlere karşı, “dezenformasyonla misilleme” olarak görüyor.

MİT’in ilgili birimi, dezenformasyonun ilk kaynağını araştırıyor.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter'dan, "MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı aradım, Ankara Yenimahalle'deki odasında. Gece 02.00'de eve gitmiş" diye yazdı.