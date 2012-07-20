T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Hakan Fidan öldürüldü' iddiasına MİT'ten cevap: Gülüp geçtik

Arap medyasındaki 'Hakan Fidan öldürüldü' haberlerine MİT'ten açıklama geldi

20 Temmuz 2012 17:36

Arap haber sitelerinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın öldürüldüğü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Arap sitelerinde yer alan, Fidan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulunduğu haberi üzerine MİT, iddiaları gülünç bulduğunu açıkladı.

Akşam gazetesi yazarı Suriye kökenli gazeteci Hüsnü Mahalli'nin ortaya çıkardığı iddia üzerine Radikal Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'le konuşan MİT yetkilileri, iddiaların gülünç olduğunu ifade etti.

Sosyal medya aracılığıyla Arap dünyasında hızla yayılan “Hakan Fidan’ın yardımcısı öldürüldü”, “Hakan Fidan öldürüldü” iddiaları için MİT yetkilisi, iddiayı Twitter'da gördüklerini, haber olarak ciddiye almadıklarını ve gülüp geçtiklerini söyledi.

İddialara yer veren Arap sitelerinden El Ahbariyye el Tunisiyye'de şöyle denildi:

"Medya kaynakları ve haber sitelerine göre, Türkiye'nin istihbarat şefi Hakan Fidan İstanbul'daki evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gizemli bir şekilde öldürüldü. Hakan Fidan Başbakan Erdoğan'a yakın bir isimdi."


İddiaların ilk kaynağı araştırılıyor


MİT yetkilileri, iddiayı ve yayılma şeklini, Şam'daki Ulusal Güvenlik Kurumu'nu hedef alan saldırıyla ilgili Türkiye ve dünya basınına yansıyan haberlere karşı, “dezenformasyonla misilleme”  olarak görüyor.

MİT’in ilgili birimi, dezenformasyonun ilk kaynağını araştırıyor.

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter'dan, "MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı aradım, Ankara Yenimahalle'deki odasında. Gece 02.00'de eve gitmiş" diye yazdı.

ETİKETLER

hakan fidanmithüsnü mahallideniz zeyrek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24