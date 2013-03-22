Hakan Fidan hakkında takipsizlik kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlileri hakkındaki soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini bildirdi.

Çolakkadı, yürütülen ''MİT soruşturması''na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ''Kamuoyunda, 'MİT soruşturması' olarak bilinen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TMK soruşturma bürosunca yürütülen MİT Müsteşarı ve bazı MİT görevlileri hakkındaki soruşturmada, 2937 Sayılı Kanun'un 26. maddesindeki soruşturma şartı gerçekleşmediğinden bugün kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi.

Başsavcılığın açıklamasında atıfta bulunulan 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 26. maddesi, ''MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken, görevinin niteliğinden doğan veya görevini ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan ötürü haklarında cezai tatbikat yapılması Başbakan'ın iznine bağlıdır'' hükmünü içeriyor.

Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250. maddesiyle görevli özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcılarından Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyle ilgili KCK soruşturmaları kapsamında ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda, Fidan, Taner ve Güneş'i ifadeye çağıran savcı Sarıkaya, 2 MİT mensubuyla ilgili de yakalama emri çıkarttırmıştı.

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Fidan, Taner ve Güneş'in, 9 Şubat 2012'de ifadeye çağrıldığını bildirmişti.

Bu süreçte, CMK'da yapılan düzenlemeyle MİT mensupları ile bazı kamu görevlilerinin soruşturulması Başbakan'ın iznine bağlandı.