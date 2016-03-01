CHP istedi; Hakan Fidan ve Celalettin Lekesiz Ankara saldırısıyla ilgili Meclis'e bilgi verecek

CHP'nin isteği üzerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ile birlikte, Ankara saldırısıyla ilgili Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’na bütçe görüşmeleri sonrasında bilgi verecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun CHP'li üyeleri MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in komisyona çağrılarak bilgilendirme yapmalarını istedi. CHP Grup Sözcüsü Engin Özkoç'un konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle :

"TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nun CHP’li üyeleri olarak, 17 Şubat 2016 tarihinde Devlet Mahallesi’nde askeri servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıyla ilgili, MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Celallettin Lekesiz’in 1 Mart 2016 tarihinde (bugün) komisyona bilgi vermesini talep etmiştik. Komisyon Başkanlığı, talebimize bugün yanıt verdi ve komisyonun, bütçe görüşmeleri nedeniyle toplanamadığını, bütçe görüşmelerinin ardından “söz konusu bürokratların katılımıyla bir toplantı yapılacağını” bildirdi. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Ankara'da 17 Şubat'ta bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda 29 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi yaralandı. Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti.