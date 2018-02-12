T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hakan Çavuşoğlu: Şehidimiz artık tüm Türkiye'nin evladıdır

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan babası Musta

12 Şubat 2018 01:01

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye\'nin Afrin bölgesinde tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün Bursa\'nın İnegöl ilçesinde oturan babası Mustafa Aygül\'e taziye ziyaretinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa’dan karayoluyla Ankara’ya giderken İnegöl ilçesine uğradı. İnegöl Yozgatlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programına katılan Çavuşoğlu burada, Zeytin Dalı Harekatı’nda tankın isabet alması sonucu şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün babası Mustafa Aygül\'e taziyede bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve İl yöneticilerinin de hazır bulunduğu programda şehit babasına başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Şehidimiz Halil Aygül önceden anne ve babasının evladıydı, artık tüm Türkiye’nin evladı oldu” diye konuştu. Kısa ziyaretin ardından Çavuşoğlu, Ankara’ya hareket etti

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHABAŞBAKAN Yardımcısı HakanZeytin Dalı Harekatında Suriye AfrinTankçı Uzman Onbaşı HalilAygül BursaMustafa AygülBaşbakan Yardımcısı HakanBursadanAnkarayaYozgatlılar KültürYardımlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24