Hakan Çavuşoğlu: Nerede bir mazlum ve mağdur varsa onlarla olmaya gayret ediyoruz (3)

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE DÜNYANIN EN CÖMERT ÜLKESİDİR

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valiliği tarafından tarihi Valilik binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Törende, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bazı milletvekilleri, STK\'lar, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Çavuşoğlu, bayramlaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bayramlarda küslüklerin son bulması, kardeşliğin tesis edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, \'\'Nerede, kendisine el uzatılması gereken, ihtiyaç sahibi kim varsa ulaşıp neşemizi sevincimizi paylaşacağız. Kurban Bayramı tüm İslam alemine hayırlı olsun. Coğrafyamızın etrafında maalesef acılar yaşanıyor, kan, gözyaşı var. Suriye\'de, Irak\'ta. Bize uzak olmasına rağmen gönlümüzün dibinde yer alan Arakan\'daki Müslüman kardeşlerimiz de son günlerde gördükleri zulümle bizi çok fazlasıyla etkiledi ve üzdü. Dolayısıyla biz Türkiye olarak tarihimizden tevarüs ettiğimiz değerlerle siyasetimizin temel paradigmasını oluşturan değerlerimize sahip çıkma, geçmişi geleceğe taşıma sorumluluğuyla beraber her zaman için mağdurun, mazlumun yanında olmaya kendi kendimize söz verdik. Milletimiz de nerede aman dileyen varsa ona el uzatmasını bilmiştir. Milletimizin bu kadirşinaslığı bizim için gurur meselesidir\" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye\'nin, kimin ihtiyacı varsa ona ulaşmaya çalıştığını belirterek, \"Türkiye, gerçekten son 3 yılda dünya devletleri arasında yaptığı yardımlarla dünyanın en cömert ülkesi olmuştur. Bu, üç yıl üst üste böyle sürmüştür. Halbuki baktığımız zaman Türkiye bugün 17. büyük ekonomi ama dünyanın diğer büyük ekonomilerinin gerekli gayreti göstermediklerini, maalesef bencil davrandıklarını görüyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama gönül ister ki ekonomik anlamda büyük potansiyeli olan devletler de bu manada bir el atsınlar, rol alsınlar, çaba sarf etsinler. Bunu ne yazık ki göremiyoruz. Dolayısıyla milletimize, mağdurlara, mazlumlara destek çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum.\" dedi.

BM, HAREKETLİLİK İÇİNE GİRDİ

Uluslararası platformların esas itibarıyla kuruluş amacının, dünyayı daha güzel, daha yaşanabilir kılmak, dayanışmayı ortaya çıkarmak ve daha müreffeh bir toplum ortaya koymak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, \'\'Maalesef özellikle Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün Filistin\'de, son olarak Myanmar\'da yaşanan hadiseler karşısında sessiz kalmayı tercih etmiştir. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanımızın Müslüman liderlerle yaptığı görüşmeler sonucu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin ufak da olsa hareketlilik içine girdiğini görüyoruz ve bundan mutlu oluyoruz. Ama yeter mi? Elbette yetmez. Birleşmiş Milletler kuruluş amaçlarına uygun olarak nerede bir mesele, sorun, huzursuzluk, kanayan yara varsa orada sorunun köküne inmek suretiyle onu tamamen ortadan kaldırması, barışı ve huzuru kalıcı hale getirmesi gerekiyor. Bizim gayretimiz bu yöndedir. Biz her zaman Hakk\'ı tutup kaldıracağız. Her zaman için adaleti haykıracağız. Bizim yegane misyonumuz budur\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI