Hakan Çalhanoğlu'nun golü yetmedi

Bayer Leverkusen, konuk ettiği Freiburg karşısında puanı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle kurtardı



Bundesliga 13. hafta mücadelesinde orta sıralarda yer alan Bayer Leverkusen ve Freiburg karşı karşıya geldi.

Bay Arena’da Freiburg’u konuk eden Leverkusen maça tutuk başlarken 30. dakikada Haberer’in golü konuk takımı öne geçirdi.

İlk 45 dakika tek golle noktalanırken ikinci yarıda Bayer Leverkusen beraberlik için yüklendi.



Ev sahibi takımın aradığı golü Hakan Çalhanoğlu kaydetti ve 60. dakikada skora eşitlik geldi. Hakan Çalhanoğlu böylece Bundesliga’daki 4. golüne imza attı.

Kalan dakikalarda Leverkusen bu kez galibiyet için yüklense de girişimlerden sonuç çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından galibiyet özlemi 3 haftaya çıkan Leverkusen 17, Freiburg ise 16 puana yükseldi.