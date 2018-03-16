Hakan Çalhanoğlu'nun golü, Milan'a yetmedi

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, sahasından Milan'ı 3-1 yendi. İlk maçı da 2-0 kazanan Londra ekibi çeyrek finale yükseldi.

Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, uzaklardan harika bir golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Milan'ın gol sevinci sadece 4 dakika sürdü. 39. dakikada tartışmalı bir pozisyonda penaltı kazanan Arsenal, atışı gole çeviren Welbeck'le devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.



71'de Xhaka'nın uzaktan vuruşunda kaleci Donnarumma'nın sektirdiği top ağlarla buluşunca Arsenal öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 86. dakikada Welbeck'ten geldi ve Arsenal 3-1'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.



UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 16 Mart Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak. Çeyrek final turunda ilk maçlar 5 Nisan'da, rövanş maçları ise 12 Nisan'da oynanacak.

