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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun golü, Milan'a yetmedi

Arsenal, İtalyan ekibini eleyerek çeyrek finale yükseldi

16 Mart 2018 14:12

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, sahasından Milan'ı 3-1 yendi. İlk maçı da 2-0 kazanan Londra ekibi çeyrek finale yükseldi.

Maçın 35. dakikasında sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu, uzaklardan harika bir golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Ancak Milan'ın gol sevinci sadece 4 dakika sürdü. 39. dakikada tartışmalı bir pozisyonda penaltı kazanan Arsenal, atışı gole çeviren Welbeck'le devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. 
 
71'de Xhaka'nın uzaktan vuruşunda kaleci Donnarumma'nın sektirdiği top ağlarla buluşunca Arsenal öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise 86. dakikada Welbeck'ten geldi ve Arsenal 3-1'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 16 Mart Cuma günü çekilecek kura ile belli olacak. Çeyrek final turunda ilk maçlar 5 Nisan'da, rövanş maçları ise 12 Nisan'da oynanacak. 
 

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Hakan ÇalhanoğluArsenalMilan

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