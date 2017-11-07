Hakan Çalhanoğlu'ndan Milli Takım açıklaması: Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüz

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na katılamadıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.

Milli Takım'ın önündeki turnuvaların çok önemli olduğunu ifade eden Çalhanoğlu, Milan'daki performansını da değerlendirdi.

23 yaşındaki milli futbolcu, Milan'da 10 numaralı forması giymesinden dolayı gözlerin kendi üzerinde olduğunu belirterek, "herkesin beklentisi çok büyük. Herkesin gözü benim üzerimde. Geçtiğimiz hafta ilk golümü attığım için çok mutluyum, biraz uzun sürdü ama 4 aydan sonra futbola başlayınca her şey istediğiniz gibi olmuyor. Biraz zamana ihtiyacım var" diye konuştu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Hakan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile erkek giyim markası Damat'ı da bünyesinde bulunduran Orka Holding arasında TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef Dünya Kupası'na katılamadık. Bu konuda çok üzgünüz, başaramadık. Artık önümüzdeki senelere bakacağız. Şimdi iki hazırlık maçımız var. Hocamız bizi iyi çalıştırıyor. Bu karşılaşmaları kazanmak istiyoruz. Kendimizi geliştirmeliyiz. Kampta çok genç oyuncularımız var, inşallah bu iki maçta iyi oynarız ve hatalarımızı görürüz. Önümüzdeki turnuvalar çok önemli." ifadesini kullandı.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, "Milli takım olarak yenileniyoruz. Yeniden yapılanma sürecinde yeni gençler izleyeceksiniz." sözleri hakkında ise Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Takıma baktığınız zaman çok genç oyuncular var, onların aralarında tecrübe olarak ben önde gözüküyorum. Oğuzhan ve Cenk de var. Arda ve Burak ağabeylerden gördüğümüz şeyleri devam ettirerek, gençlere yansıtmak istiyoruz. Onlardan da tecrübe kazandık. Onlar bizlere çok yardımcı oldu. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Fiziksel olarak daha güçlü olmalıyız. Milli takımlar fizik gücü yüksek ekipler oluyor. İstekliyiz, arzuluyuz, bunu antrenmanlarda görüyorum. Yetenekli oyuncularımız var ama sadece yetenek yetmiyor. İyi hazırlanarak önümüzdeki turnuvaya iyi başlamak istiyoruz."

"Herkesin gözü benim üzerimde"

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'daki ilk sezonunu hakkında da konuşan Hakan, "Benim için kolay değildi, 4 ay cezadan sonra kendimi yeni yeni toparlayabildim. İlk transferim Milan oldu. Hemen oraya adapte olmak, lige alışmak kolay değil. Ama yavaş yavaş toparlamaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve hocam bana çok yardımcı oluyor. Kendimi İtalya'da çok iyi hissediyorum. Güzel bir şehir, seyircilerimiz zaten çok tutkulu. Benim için en önemlisi orada kendimi daha iyi geliştirmek. Daha büyük bir oyuncu olmak istiyorum. Orada başarılı olmak için her şeyi yapıyorum, çok çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Milan'da 10 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Hakan Çalhanoğlu, şöyle konuştu:

"Milan'da 10 numarayı aldığım için herkesin beklentisi çok büyük. Herkesin gözü benim üzerimde. Geçtiğimiz hafta ilk golümü attığım için çok mutluyum, biraz uzun sürdü ama 4 aydan sonra futbola başlayınca her şey istediğiniz gibi olmuyor. Biraz zamana ihtiyacım var. Fiziksel olarak da herkesten gerideydim ama şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bu gol beni motive etti, inşallah daha iyi oynayarak daha çok gol atarım."